Un Posto al Sole: Giancarlo esce di scena. Michele riconquista Silvia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, presto in onda su Rai3. Colpo di scena tra Michele e Silvia, Giancarlo se ne va.

Tutti i nostalgici della storia d’amore tra Michele e Silvia stanno per essere ricompensati. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, presto in onda su Rai3, Giancarlo uscirà di scena dopo aver preso atto della crisi del rapporto con Silvia, scatenata da un'offerta lavorativa molto allettante, portando Michele ad avere campo libero con la sua ex. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap.

Giancarlo e Silvia si dicono addio nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Silvia e Giancarlo hanno vissuto una storia d’amore molto delicata, trattata con la massima discrezione, facendo innamorare i fan di Un Posto al Sole di questa unione sostenuta da un sentimento autentico e potente. Purtroppo, proprio quando la coppia decide di uscire allo scoperto, vengono a galla le prime divergenze che incrinano irrimediabilmente il rapporto tra Giancarlo e Silvia. Quando Giancarlo rivelerà a Silvia di aver ricevuto una promozione, che tuttavia lo vede destinato a trasferissi a Bari, lei lo metterà davanti alla verità: un rapporto a distanza è difficile da mandare avanti dopo tutto ciò che hanno passato insieme.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giancarlo esce di scena

Giancarlo tiene moltissimo a Silvia ed è felice della loro storia d’amore, ma contemporaneamente sente che non sarebbe giusto rinunciare a questa importante offerta lavorativa. Nonostante il bancario sia incline a trascurare sé stesso per amore della sua dolce metà, Silvia impedirà a Giancarlo di rinunciare all’incarico per lei, non volendo essere d’ostacolo alla sua carriera. Silvia, infatti, non può lasciare Napoli e non vuole limitare Giancarlo per questo. Lui inizierà a proporre di accordarsi per vedersi in weekend fino a quando, ragionando insieme, la coppia arriverà alla conclusione che la loro relazione deve terminare. La coppia è ancora sospesa, in cerca della giusta risposta ma se Silvia e Giancarlo decideranno di lasciarsi, potrebbe aprirsi lo spazio per il ritorno di fiamma con Michele.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele riconquista Silvia?

Con Giancarlo a Bari, distante tanti chilometri e con tutte le difficoltà del caso, Silvia potrebbe voler troncare il rapporto e questo potrebbe portare Michele a farsi nuovamente avanti. Mariella, infatti, insinua il dubbio in Silvia che Giancarlo stia partendo proprio perché non ritiene la loro storia d’amore così importante e lei, preda delle paure, potrebbe cadere nuovamente nelle braccia del suo storico ex.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.