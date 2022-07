Un Posto al Sole, fiori d’arancio per Valentina Pace: Foto, invitati e tutti i dettagli sulle nozze di Elena Giordano

Anticipazioni TV

Volto amato dai fan di Un Posto al Sole, la ventennale soap di Rai 3, Valentina Pace è convolata a giuste nozze con il compagno Stefano Marcuzzi, padre della secondogenita dell’attrice. La cerimonia si è consumata in una location bellissima e romantica, alla presenza di alcuni volti noti di Palazzo Palladini. Ecco tutti i dettagli sul matrimonio dell’interprete di Elena Giordano.

Elena Giordano di Un Posto al Sole si sposa… Nella vita vera!

Classe 1977, nata sotto il segno del Cancro a Roma, Valentina Pace approda nel cast di Un Posto al Sole nel 2002, nel ruolo di Elena Giordano ovvero la figlia di Marina e Rocco. L’attrice diventa una tra le più amate della soap di Rai 3, almeno fino al 2019, anno in cui Valentina lascia Palazzo Palladini, e al momento sembra improbabile che voglia farvi ritorno. Dopo aver messo fine alle relazione con Michele Esteri, che le ha dato la gioia di diventare madre per la prima volta, l’attrice si innamora di Stefano Marcuzzi, un imprenditore che sembra essere il suo principe azzurro sin dall’inizio, tanto che l’attrice si getta a capofitto nella relazione fino alla nascita della secondogenita Matilde.

La coppia è solida e innamorata, tanto che Valentina e Stefano hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì” davanti ad amici e familiari nella splendida cornice di Villa Pocci, sullo sfondo romantico del Lago di Albano. In questo giorno tanto speciale, le figlie dell’attrice hanno avuto un ruolo di spicco, testimoni dell’unione ufficiale di questa bella famiglia. La cerimonia è stata di tipo civile, non per volere di Valentina e Stefano, che hanno assicurato di voler al più presto rinnovare i voti anche in chiesa.

Purtroppo, a causa del Covid e di tanti slittamenti, per la coppia è stato impossibile prenotare una cerimonia religiosa che coincidesse con le tempistiche del matrimonio, così ha raccontato l’attrice in un’intervista a Dipiù. Il ricevimento è stato bellissimo, con tanto di fuochi d’artificio durante il suggestivo taglio della torta, e vi hanno partecipato anche tre volti noti di Un Posto al Sole: Nina Soldano (Marina Giordano), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori) e Samanta Piccinetti (Arianna Landi).

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.