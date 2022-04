Un Posto al Sole: ecco chi è Marika, l’amica di Clara. Vita privata e carriera di Laura Pagliara

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Laura Pagliara, l’attrice che presta il volto a Marika nella soap di Rai 3, Un Posto al Sole.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, la soap amata di Rai 3, Marika giocherà un ruolo fondamentale nel rapporto tra Clara e Alberto, i due ex innamorati che in molti vorrebbero veder tornare insieme e formare una famiglia con il figlio Federico. La pettegola ed esuberante amica di Clara, è interpretata dall’attrice Laura Pagliara. Conosciamo meglio la partenopea, la sua carriera e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Un Posto al Sole, Anticipazioni: Marika salverà Clara

Sono in arrivo nuove puntate di Un Posto al Sole, durante le quali si osserverà nuovamente da vicino il rapporto, ancora tanto complicato, tra Clara e Alberto. Tra i due si insinuerà Marika, l’amica frizzante e dalla chiacchiera facile che ha aiutato moltissimo Clara dopo l’addio al marito. Le Anticipazioni della soap di Rai 3, infatti, ci rivelano che Clara chiamerà Alberto ad un orario decisamente insolito, pregandolo di prendere con sé Federico per qualche ora, dal momento che Marika non avrebbe potuto farle da baby-sitter con così poco preavviso. Nonostante la voce apprensiva di Clara sia sospetta, Alberto accetta e si reca a casa di Marika per prendere il figlio. Qui, tuttavia, i sospetti su Clara aumentano, dato che l’amica dell’ex compagna si mostrerà insolitamente silenziosa, attenta a non svelare nulla. Dopo una giornata trascorsa con Federico, Alberto tornerà a casa di Marika imbattendosi anche in Clara, che finalmente gli svelerà il motivo di tanto mistero: la donna ha accettato un lavoro come donna delle pulizie, ma voleva mantenere il segreto sapendo che la reazione di Alberto non sarebbe stata delle più serene.

Chi è Marika di un Posto al Sole?

Marika è un’amica fondamentale per Clara e spesso si inserisce nelle dinamiche della soap, come nel caso delle Anticipazioni appena rivelate. Ma chi è l’attrice che interpreta la ciarliera partenopea? Laura Pagliara è nata nel 1986 a Torre del Greco, ma ha vissuto a Napoli dove ha sviluppato un amore viscerale per il teatro e il canto. Laura ha ammesso di aver provato sempre un vero e proprio richiamo per questo mondo, come se sapesse che la recitazione sarebbe stata il suo destino. “Prima di arrivare al teatro… c’è sempre stato il teatro! […] A scuola, poi, sia alle medie che al liceo ho preso parte a corsi e laboratori. Devo dire che mi ha accompagnata sempre una costante di serietà, un senso di fare le cose per bene, come a dire “è un gioco, ma non è un gioco”. Quindi Laura senza teatro, non me la ricordo!”, ha raccontato Laura al Corriere di Napoli. L’attrice racconta di aver lasciato l’Accademia ma mai il teatro, tanto che pochi mesi dopo l’arrivederci lanciato ai suoi colleghi di corso, è stata selezionata per un provino ad Amalfi che ha lanciato poi la sua carriera. Dal profilo Instagram di Laura evinciamo che ha una vera e propria passione per i gatti, che ama fotografare e coccolare, ed è laureata all’Università degli Studi di Napoli in Lingue e Letterature straniere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.