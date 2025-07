Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola abbandona Damiano per "amore" di Eugenio. Sarà la fine con il Renda?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Viola prenderà una decisione che spiazzerà tutti, in primis Damiano. La Bruni sceglierà di seguire Eugenio a Milano per l'operazione e dovrà quindi rinunciare alle vacanze con il fidanzato. Questa scelta porterà alla rottura tra i due? Vediamo cosa succederà nella Soap di Rai3.

Quanto da noi previsto sta per capitare ma non siamo ancora sicuri che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Viola ed Eugenio tornino insieme. Quel che è certo è che la Bruni dovrà informare Damiano di non poter più partire con lui per le vacanze e di aver deciso di seguire l’ex marito a Milano, dove sarà operato. Una scelta che avrà sicuro delle grosse conseguenze sulla coppia formata dal poliziotto e dalla professoressa e che forse riaprirà la strada all’amore tra i genitori di Antonio. Vediamo insieme cosa succederà prossimamente nella Soap di Rai3 e quali potrebbero essere i risvolti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola ed Eugenio legati da un profondo affetto

Eugenio deve essere operato; i medici sono stati chiari e hanno informato il magistrato che dovrà sottoporsi a un intervento per inserire un bypass. Nicotera deciderà di eseguire questo intervento a Milano e non a Napoli, lasciando Viola senza parole e particolarmente preoccupata. La Bruni si sente responsabile per il suo ex marito e sin dal primo istante in cui ha scoperto che sta male, si è precipitata da lui, rivelandogli – nella puntata del 9 luglio 2025 – di essere tanto affezionata a lui e di volergli stare accanto nonostante il loro divorzio. Insomma la professoressa ha fatto capire a Nicotera che il fatto che siano separati non le ha fatto dimenticare il grande affetto che prova per lui. Una dichiarazione che ha fatto molto piacere a Eugenio, che non potrà certo negare di aver bisogno di tutto il sostegno della famiglia, per affrontare la nuova sfida che lo attende.

Un Posto al Sole: Viola decide di accompagnare Eugenio a Milano

Eugenio sa di doversi curare più di se stesso e che dopo l’operazione, la sua vita dovrà cambiare ma soprattutto avrà le idee chiare dove farsi operare. Nicotera informerà Viola di aver deciso di sottoporsi all’intervento a Milano e non a Napoli. Questo vorrà dire che molto presto partirà per la Lombardia. La Bruni non vorrà lasciarlo solo, non se la sentirà e deciderà di seguirlo per stargli accanto in questo momento difficile ma anche nel post-operatorio. Questo però per lei vorrà dire rinunciare alle vacanze che lei e Damiano stavano preparando e che erano tanto attese da entrambi.

Viola si troverà a dover informare tutti di questa scelta, sicura che Ornella e Raffaele possano capirla e un po’ spaventata della reazione che potrebbe avere il suo compagno. E in effetti come reagirà Damiano ce lo chiediamo anche noi così come ci domandiamo che tipo di conseguenze avrà sulla coppia questo gesto d’amore nei confronti del suo ex marito.

Viola e Damiano, una coppia che scoppia nelle prossime puntate di Un Posto al Sole?

La decisione di Viola, lo ammettiamo, ci fa piacere. La Bruni dimostrerà grande affetto per il suo ex marito ma soprattutto padre di suo figlio e crediamo giusto che lei scelga di andare a Milano per stargli vicino. Ma essendo una Soap e parlando di Un Posto al Sole non possiamo ovviamente trascurare il fatto che questa scelta potrebbe avere delle pesanti conseguenze su tutti. Sì perché temiamo che nel viaggio a Milano e nello stare vicino a Nicotera, la professoressa si riscopra innamorata di lui o comunque incapace di abbandonarlo. E se così fosse o anche se solo lasciasse trasparire qualcosa in più del semplice affetto, siamo abbastanza sicuri che Damiano vacillerà pesantemente e che possa allontanarsi da lei. Insomma la partenza a Milano potrebbe far scoppiare una coppia e far ritrovare un’altra, riunita dopo anni di lontananza ma sempre legata da un profondo affetto. Tutto questo succederà? Lo scopriremo molto presto.

