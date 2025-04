Un Posto al Sole Anticipazioni: Un passo falso distrugge Valeria e Niko corre da Manuela. Ecco quando succederà

Anticipazioni TV

Niko e Manuela sono destinati a tornare insieme nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ma cosa spingerà il Poggi a lasciare Valeria? Un passo falso della Paciello farà scoppiare la coppia e farà correre l'avvocato a Torino. Ecco cosa aspettarci negli episodi della Soap in arrivo su Rai3.

È ormai certo che Niko e Manuela torneranno insieme e che questo succederà quando Un Posto al Sole si sposterà a Torino, dove la Cirillo si trasferirà insieme a Micaela. Ma quando accadrà e soprattutto perché Poggi lascerà Valeria, che fino a ora non ha abbandonato nonostante il suo rapporto con lei non abbia mai convinto del tutto Jimmy? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko e Manuela finalmente insieme

Niko e Manuela torneranno insieme e tutto questo succederà a Torino, dove la Cirillo ha deciso di trasferirsi insieme a Micaela. Dopo il disastro accaduto al parco archeologico e dopo la vendetta che le gemelle si prenderanno su Valeria – da loro ritenuta, e giustamente, la colpevole di tutto – le due ragazze lasceranno Napoli e si trasferiranno nel capoluogo piemontese, dove poco tempo dopo saranno raggiunte dal Poggi, pronto a chiedere scusa a Manu per averla fatta aspettare per così tanto tempo e dove i due sugelleranno la loro unione con un bacio che sta facendo ormai il giro del web. Ma cosa succederà prima che si arrivi a questo? E quando accadrà?

Un Posto al Sole: Un passo falso mette Valeria ko

Le indagini di Camillo e Jimmy e la vendetta delle Cirillo metteranno Manuela in grande difficoltà con Niko. La ragazza avrà una dura discussione con Poggi e partirà per Torino convinta che per loro non possa esserci più alcuna chance. Ma a consegnarle la vittoria ci penserà Valeria stessa. Ebbene sì, la Paciello farà un passo falso così tanto grave, da far capire a Niko di non essere lei la donna giusta per la sua vita. Le anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano che tipo di errore commetterà la zia di Mina ma sarà determinante. Questo accadrà nelle puntate in arrivo il 17 e il 18 aprile 2025, quindi tra pochissimo.

Ecco quando sboccerà l’amore tra Niko e Manuela nelle puntate di Un Posto al Sole

Nella terza settimana di aprile 2025 succederà l’impensato tra Niko e Valeria. I due finiranno per lasciarsi, con grande soddisfazione di Renato, che non ha mai sopportato la Paciello, ma anche di Jimmy, che ha sempre preferito sua zia accanto a suo padre. La reunion a Torino tra Poggi e la Cirillo la vedremo nella settimana del 25 aprile 2025, subito dopo Pasqua. Saranno puntate molto emozionanti, che realizzeranno il desiderio di quei fan – compresi noi – che hanno sempre tifato per la coppia Manuela/Niko. I due potrebbero decidere di tornare a Napoli insieme, lasciando Micaela a Torino, a rifarsi una vita dopo aver lasciato Radio Golfo 99 dove secondo lei Ferri sta spadroneggiando un po’ troppo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.