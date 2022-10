Un Posto al Sole Anticipazioni: Un Halloween da paura a Palazzo Palladini. Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a Palazzo Palladini si respirerà la paura. Il 31 ottobre 2022 ci aspetta una puntata horror della Soap italiana, in onda su Rai3. Scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà.

Siete pronti a vivere un Halloween all’insegna della paura? Un Posto al Sole potrebbe accontentarvi. Le Anticipazioni della Soap di Rai3 – in onda dal lunedì al venerdì – ci rivelano che la puntata del 31 ottobre prossimo sarà ricca di suspense. I protagonisti della notte più spaventosa dell’anno saranno i bambini di Palazzo Palladini, che si metteranno a caccia del fantasma che infesta da anni il loro ricco e grande palazzo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà in questo particolare episodio che ci farà compagnia nella serata più spaventosa dell'anno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto racconta di aver visto un fantasma quando era bambino

Tutto comincerà in una notte buia e tempestosa. Sembra l’inizio di una favola ma sarà quello della puntata di Un Posto al Sole del 31 ottobre 2022. Nell’episodio della Soap vedremo Palazzo Palladini protagonista di una giornata di tempesta. Fulmini e lampi faranno da sfondo alla puntata che vedrà Camillo, Irene e i bambini del palazzo, molto interessati ai racconti di Alberto. Il Palladini, approfittando della serata di Halloween e capito che i bambini sono alla ricerca dell’avventura, rivelerà loro di aver visto un fantasma quando era piccolo. L’avvocato confesserà di essere ancora molto spaventato da quello che gli è successo e dirà ai piccoli di non riuscire a finire il racconto. Nonostante il Palladini non vada in fondo alla questione, le sue parole avranno un forte effetto sui ragazzini. Tutti quanti ne rimarranno affascinati e spaventati e saranno spinti a indagare ancora di più nella faccenda. C’è davvero un fantasma che si aggira nella loro casa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele spaventa i bambini di Palazzo Palladini

È stato Jimmy a parlare per la prima volta di un fantasma a Palazzo Palladini ma a capitanare la squadra di acchiappafantasmi sarà l’intrepido Camillo. I bambini saranno convinti che nel loro grande e vecchio palazzo si aggiri qualche strana presenza e il ritrovamento di misteriose stanze nascoste dietro i muri, ha alimentato la loro fantasia in tutte queste puntate. La loro caccia ci farà compagnia per tutta la puntata del 31 ottobre 2022, in tipico stile Halloween. E ci sarà anche un momento di puro terrore. A crearlo, senza volerlo, sarà Raffaele. Secondo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, il Giordano sarà costretto a indossare il suo impermeabile per svolgere alcune attività fuori dal palazzo, mentre imperversa un temporale. Al suo ritorno, al buio, la sua sagoma verrà vista da Camillo e dalla sua band. I piccoli, non riconoscendo il portiere, si spaventeranno e dopo essersi ripresi dal terrore, si convinceranno che quanto visto sia la conferma dei loro sospetti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 31 ottobre 2022

La puntata del 31 ottobre 2022, non sarà però una puntata fuori dalle trame. È vero che l’episodio sarà a tema Halloween ma è vero anche che le storie lasciate aperte durante la settimana precedente, continueranno senza alcuna interruzione. Scopriremo quindi se Marina riuscirà davvero a convincere Fabrizio a lasciarla andare e se Lia riuscirà a intrufolarsi nel seminterrato. Insomma le storyline della Soap non verranno in alcun modo sovvertite o fermate. Non sarà una puntata speciale ma siamo sicuri che con questo piccolo intramezzo “spaventoso” e misterioso ci divertiremo tantissimo e saremo pronti ad affrontare un’altra settimana di trame impegnative, come quelle di Un Posto al Sole dal 31 ottobre al 4 novembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.