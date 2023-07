Un Posto al Sole Anticipazioni, sui social spunta un indizio clamoroso: Lara finirà in prigione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che ci sarà un colpo di scena inaspettato, che sembra confermato da un clamoroso indizio sui social! Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3!

Dalle Anticipazioni di Un Posto al Sole e da un clamoroso indizio pubblicato sui social sappiamo che nelle prossime puntate della Soap di Rai3 arriverà un colpo di scena che lascerà i fan senza fiato!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina smaschererà Lara?

Le ultime puntate della Soap si sono concentrate sulla spinosa situazione di Lara Martinelli e del suo astuto inganno contro Roberto Ferri: la donna, infatti, fingendo di aver avuto da lui il piccolo Tommaso, lo ha circuito e Roberto non ha potuto fare a meno di cadere preda del suo fascino, decidendo volontariamente di tradire Marina Giordano, con cui era appena convolato a nozze. Tuttavia, la dark lady di Palazzo Palladini, dopo un momento in cui sembrava aver deciso di gettare le armi, ha intuito che la sua rivale ha architettato qualcosa e ha iniziato a indagare con l'aiuto della fedele governante Silvana. Marina è sempre più vicina a scoprire la verità e cioè che Tommy è figlio di Ida e non di Lara e che Roberto non può essere suo padre. La Giordano, infatti, sta provando a raccogliere prove per smascherare la Martinelli e i fan della Soap si chiedono se riuscirà a fargliela pagare prima della pausa estiva, prevista dal 12 al 17 agosto 2023.

Anticipazioni Un Posto al Sole: un indizio sui social svela il destino di uno dei personaggi!

Oltre alle Anticipazioni, dai social è emerso un indizio che potrebbe finalmente far luce sul destino di Lara: a pubblicarlo sui social è stata Nina Giordano, interprete di Marina, la quale ha postato nelle stories su Instagram una foto molto particolare, che ha subito attirato l'attenzione dei fan per il suo contenuto. Si tratta di una pagina del copione di Un Posto al Sole, accuratamente censurata, bisogna dirlo, ma che nasconde un indizio preziosissimo. Infatti, tra le righe ancora visibili, si può notare che una delle scene sarà ambientata in un carcere! E, dato che a pubblicarlo è stato Nina Soldano, significa che questa particolare scena riguarderà sicuramente anche il suo personaggio! Ma chi sarà colui o colei che subirà questo destino?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara finirà in galera?

Dalla foto pubblicata è anche stato possibile stabilire quando andrà in onda questa famosa scena, dato che è relativa alle puntate dalla 6279 allla 6290, perciò, se i calcoli fossero esatti, si tratterebbe di un episodio che vedremo dopo la pausa estiva, tra due mesi esatti! E, dato che la scena coinvolgerà Marina è probabile che la dark lady di Palazzo Palladini potrebbe recarsi in carcere per andare a trovare qualcuno: forse, finalmente, Lara verrà smascherata e finirà in galera? E, se, invece fosse proprio Marina a finire dietro le sbarre? Dalle Anticipazioni non sappiamo ancora nulla, se non che durante il battesimo del piccolo Tommaso la Giordano potrebbe decidere di smascherare Lara, qualora avesse raccolto prove sufficienti. Tuttavia, la Martinelli è una donna furba e, con l'aiuto di Ida, ha già capito che Marina sta raccogliendo prove su di lei: e se, come contromossa, riuscisse a ordire un piano per mandare la Giordano in prigione? Per scoprirlo, non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della Soap.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.