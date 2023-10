Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza torna a Palazzo Palladini e Gerry Massaro resta folgorato da lei!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che l'arrivo di Speranza Altieri a Palazzo Palladini scombussolerà la vita di Gery Massaro! Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza torna a Palazzo Palladini...con Samuel è tutto finito?

Speranza farà ritorno a Palazzo Palladini dopo un periodo di lontananza. L'Altieri è tornata e sarà accolta con calore da sua zia Mariella e da Guido: i due accetteranno di ospitarla, pur di passare un po' di tempo insieme. La ragazza e Samuel, lo chef di Caffè Vulcano, sono ormai in crisi da diverso tempo, soprattutto, dopo che Samuel ha tradito ripetutamente Speranza con Micaela Cirillo, cedendo al suo fascino. La dolce Altieri sente che qualcosa non va con il suo fidanzato, distante più che mai, ma non riesce a comprendere se il loro amore sia giunto al capolinea o ci sia ancora una possibilità che ritrovino la serenità perduta!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gerry Massaro folgorato da Speranza!

L'arrivo di Speranza coinciderà anche con quello di Gerry Massaro a casa dei due vigili: il figlio di Bice ha deciso di restare con Mariella e Guido, con cui ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia, per qualche tempo, vista anche la situazione disastrosa del divorzio dei suoi genitori. Il ragazzo sta infatti sfogando la rabbia e la frustrazione sul cibo, ignorando tutto il resto e solo Guido è riuscito a far breccia nel silenzio di cui il ragazzo si è rintanato. Tuttavia, qualcosa potrebbe smuovere Gerry dal dolore in cui si è chiuso. Secondo quanto ci dicono le anticipazioni, infatti, l'arrivo di Speranza non lascerà per nulla indifferente il figlio di Bice, il quale resterà davvero folgorato dalla dolce Altieri!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Gerry vuole cambiar vita...per Speranza!

Gerry Massaro resterà senza fiato alla vista della bella Speranza Altieri e il suo arrivo potrebbe segnare una svolta importante nella sua vita. Le Anticipaizoni ci dicono che il figlio di Bice sarà scombussolato dalla presenza dell'Altieri in casa di Mariella e la prospettiva di poterla conoscere meglio potrebbe spingerlo a cambiare vita: le Anticipazioni non ci dicono che cosa vorrà fare Gerry, ma sembra che con l'arrivo di Speranza il ragazzo potrebbe decidere di dare una svolta al suo stile di vita...compresa l'alimentazione e dedicarsi a un nuovo interesse! Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.