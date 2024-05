Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia dice addio a Giancarlo, Rossella in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Silvia dirà addio a Giancarlo, ancora innamorata di Michele. Mentre Rossella sarà in grave pericolo! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3 per la famiglia Graziani ci saranno attimi concitati: non solo Silvia sembrerà pronta a dire addio a Giancarlo, ma Rossella si troverà coinvolta in loschi piani e rischierà la vita. Scopriamo insieme cosa succede nelle nuove puntate della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia non riesce a dimenticare Michele...

Dopo il momento di debolezza che Silvia e Michele hanno vissuto a Indica, la proprietaria del Caffè Vulcano non riesce a dimenticare il suo ex marito e pur volendo mantenere una distanza da lui, non riuscirà del tutto a distaccarsi da Michele. Vista la rinnovata vicinanza tra la compagna e il giornalista, Giancarlo sarà in crisi e cercherà di rimediare all'allontanamento emotivo e fisico che avverte con Silvia e le organizzerà una sorpresa che spera possa risolvere la situazione nel modo migliore per loro.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Giancarlo fa una proposta a Silvia e la lascia senza parole!

Preoccupato per la freddezza che ha sentito da Silvia, Giancarlo decide di organizzare una sorpresa alla compagna, ignaro che Silvia non riesca a non pensare a Michele e che prova dei forti sensi di colpa. L'uomo si presenta al Caffè Vulcano e le Anticipazioni ci svelano che le farà una proposta che la lascerà a bocca aperta. Sperando di riconquistarla, Giancarlo le proporrà di andare Bangkok e poter concretizzare il loro sogno d'amore con delle nozze lampo. Tuttavia, Silvia dimostrerà poco entusiasmo e sentirà sempre di più il bisogno di riavvicinarsi a Michele...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella in pericolo di vita!

Mentre Silvia cerca di far chiarezza dentro di sé e sembra comprendere che l'unica persona che ama davvero è Michele, arriva una notizia che metterà tutto in discussione. Rossella è in pericolo di vita! La dottoressa, infatti, viene rapita dalla talpa che è nella polizia, dopo una sparatoria che coinvolge anche Damiano. Silvia disperata riceverà la telefonata con la terribile notizia e sarà sempre più disperata: cosa succederà a Rossella? All'inseguimento si lanceranno Renda e Nunzio, preoccupatissimi per la tremenda situazione in cui si troverà Rossella...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.