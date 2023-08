Un Posto al Sole Anticipazioni: settembre bollente in arrivo per alcune delle coppie della Soap?

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole è in pausa, ma le Anticipazioni per il ritorno della Soap di Rai3 a settembre ci rivelano che potrebbe esserci un tornado di amore e passione per alcune delle coppie. Vediamo insieme cosa succederà!

La nota Soap di Rai3, l'appassionante Un Posto al Sole è attualmente in pausa estiva e, nell'attesa di poter rivedere gli amatissimi personaggi e le nuove avventure degli inquilini di Palazzo Palladini, scopriamo insieme, grazie alle Anticipazioni, cosa succederà a due delle coppie più belle della trasmissione: sembra, infatti, che per Nunzio e Rossella e Micaela e Samuel si prospetti davvero un settembre bollente e ricco di colpi di scena!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella divisa tra Nunzio e Riccardo!

Le ultime puntate di Un Posto al Sole hanno mostrato come Rossella sia sempre più divisa tra Nunzio e Riccardo: il Cammarota e la bella dottoressa si sono scambiati diversi baci appassionati, ma la relazione con Riccardo ha spinto Rossella sempre più lontana dal bel cuoco e ha spedito lui direttamente tra le braccia di Ada, la bionda infermiera presentatagli proprio da Rossella. Mentre quest'ultima è pronta a partire per Lisbona con il fidanzato, Nunzio non sopportando di vederla con un altro, prende una decisione che cambierà per sempre la loro situazione: accetterà la proposta di Ada e trascorrerà con lei una settimana di vacanza. Le Anticipazioni non ci svelano cosa succederà, ma se Nunzio partirà con Ada, allora, per lui e Rossella potrebbe davvero essere la fine di ogni possibile storia d'amore...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Rossella: non c'è speranza per il loro amore?

Mentre Rossella e il Crovi saranno impegnati nella loro vacanza a Lisbona, Nunzio e Ada potrebbero decidere di trascorrere insieme le vacanze, in attesa di ricaricarsi prima di ricominciare con il loro lavoro. Se così fosse, Nunzio e Rossella si allontaneranno ancora di più, ma per le prossime puntate della Soap, che andranno in onda da fine agosto, potrebbe esserci un colpo di scena inaspettato. Se da un lato Rossella potrebbe tornare più convinta che mai che i suoi sentimenti per Nunzio non sono frutto di un'infatuazione passeggera, mentre il Cammarota potrebbe aver deciso, dopo la settimana trascorsa con Ada, che è tempo di dimenticare Rossella per sempre e che per il loro amore non c'è speranza! Sarà davvero così?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel pronto a lasciare Speranza per Micaela!

Nel frattempo, un'altra coppia di Palazzo Palladini potrebbe vivere diversi scossoni: stiamo parlando di Samuel e Speranza. Il cuoco e amico di Nunzio, infatti, ha tradito la sua storica fidanzata con l'esuberante Micaela Cirillo e quest'ultima è intenzionata a fare di tutto perché Samuel diventi suo. D'altro canto, Samuel non può fare a meno di sentirsi in colpa verso Speranza, la quale è ancora ignara di tutto. Le Anticipazioni non ci svelano se Speranza scoprirà del tradimento del fidanzato, ma quest'ultimo potrebbe decidere che è arrivato il momento di dirle tutta la verità. Infatti, nelle ultime puntate della Soap prima della pausa estiva, Samuel si è mostrato pieno di rimorso e sensi di colpa, sebbene non riesca a fare a meno di cercare la bella Cirillo e desiderarla. Anche perché Micaela è l'unica che sembra supportare il suo sogno di diventare un musicista di successo e anche questo fattore potrebbe spingere Samuel a rivelare la verità a Speranza e decidere di lasciarla per sempre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.