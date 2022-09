Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella contro Fabiana, la nuova amica di Michele. La Graziani avrà ragione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole. Nella soap di Rai 3 approda Fabiana, giovane collega di Michele Saviani che indispettisce Rossella.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole verrà introdotto il personaggio di Fabiana, giovane e attraente collega di Michele Saviani. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 3 riportano che Michele, tornato a Napoli dopo un periodo lavorativo trascorso a Milano, si troverà escluso dal nuovo e solido rapporto nato tra l’ex moglie Silvia, Rossella e Riccardo Crovi e cercherà conforto nel feeling con la giovane Fabiana. Quest’ultima, arrivata in città per fare una sorpresa a Michele con la scusa di un servizio televisivo, attirerà l’antipatia di Silvia e di Rossella, la quale in particolare sarà certa che la giovane nasconde qualcosa di importante e molto compromettente al suo patrigno.

Michele escluso da Silvia e Rossella nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Dopo la fine del matrimonio con Silvia, con la quale è riuscito a mantenere un ottimo rapporto di complicità per il bene della figliastra Rossella, Michele Saviani si è trasferito momentaneamente a Milano per motivi lavorativi e per allontanarsi dalla famiglia che inizia a non riconoscere più. Rossella, infatti, ha perdonato Riccardo Corvi nonostante le proteste del patrigno, e ora vive con lui con tutta l’intenzione di fare sul serio. Silvia ha compreso il sentimento che lega la figlia al dottore e l’ha appoggiata, contro la volontà di Michele, per poi innamorarsi a sua volta perdutamente di Giancarlo. La breve trasferta milanese di Michele ha messo in chiaro che, una volta tornato a Napoli, nulla sarebbe mai stato come prima. Del resto, anche se le due donne della sua vita non fanno nulla per farglielo credere, lui si sente profondamente e drammaticamente escluso dal quadro familiare e l’unica persona che è riuscita a portare un po’ di sole nella sua vita è Fabiana. Lei è giovane, bella e carismatica ed è una collega conosciuta a Milano, ma non sembra aver voglia di rimanere reclusa nella posizione di amica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, infatti, ci rivelano che Fabiana sorprenderà Michele presentandosi alla sua porta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabiana fa infuriare Rossella

Michele, tornato a Napoli dopo un breve viaggio di lavoro a Milano dove ha conosciuto Fabiana, ha ripreso il suo ruolo nella radio di Chiara Petrone, Radio Golfo 99. Proprio qui, dopo giorni di tensioni con la sua famiglia, Saviani riceverà una sorpresa inaspettata ma molto gradita. Fabiana ha lasciato Milano per un servizio sul miracolo di San Gennaro e ha pensato di passare a salutarlo, sentendo la sua mancanza. Michele è lusingato: Fabiana è bella e giovanissima e gli sta riservando molte attenzioni, che in questo periodo mancano terribilmente nella sua vita. Fabiana chiede a Michele dove potersi recare a pranzo e lui l’accompagna senza indugi, nonostante avesse promesso anche a Rossella di pranzare insieme. Quest’ultima, vedendo il patrigno in compagnia di una donna così giovane che, chiaramente, sta cercando di sedurlo con ogni mezzo, proverà un moto di rabbia e lascerà il locale molto infastidita. Rossella è certa che la collega di Michele nasconda qualcosa di losco, e potrebbe non avere tutti i torti. Nelle nuove puntate della soap di Rai 3, dopo aver assistito allo shock di Silvia nel vedere Michele e Fabiana insieme e in intimità a Caffè Vulcano, scopriremo che la nuova arrivata ha un oscuro segreto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Valentina Corti presta il volto a Fabiana

Classe 1985 e originaria di Roma, Valentina Corti comprende di nutrire una passione innegabile per la recitazione dopo le scuole superiori, lasciando l’università per seguire la sua inclinazione. Dal 2007, Valentina appare in molte fiction come Fidati di Me, Don Matteo 7 e Rex. Nel 2012, dopo aver continuato a studiare ed impegnarsi, l’attrice romana viene scritturata per la miniserie internazionale Titanic-Nascita di una leggenda, per poi entrare a far parte di cast unici, al fianco di attori del calibro di Michele Placido e Vittoria Puccini. Nel 2013 arriva la prima occasione sul grande schermo con Romeo and Juliet di Carlo Carlei. Dopo aver interpretato Sara Levi nella fiction Un Medico in famiglia 9, dove rimarrà anche nel corso della successiva stagione, Valentina appare in altre produzioni di rilievo e, nel 2019, viene scelta da Alberto Ferrari per il film Un figlio di nome Erasmus. Nel 2022, invece, è Fabiana ovvero la giovane e avvenente collega di Michele Saviani in Un Posto al Sole.Bella e talentosa, Corti può vantare su seguito di più di 25mila followers su Instagram, dove condivide tante foto dal set e scatti fotografici che mettono in evidenza tutto il suo fascino.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.