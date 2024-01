Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Clara saranno le nuove inquiline della Terrazza?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate della Soap Un Posto al Sole scopriremo il destino di Rosa e Clara, sfrattate dal loro appartamento. Come andrà a finire per le due ragazze? Scopriamolo insieme.

Rosa e Clara riusciranno a risolvere i loro problemi e a trovare una soluzione al loro sfratto? Nei prossimi episodi della Soap vedremo come evolverà la situazione delle due ragazze, costrette a lasciare il loro appartamento con i figli. Pare che le due giovani possano diventare le nuove inquiline di Palazzo Palladini. Ma dove andranno ad abitare? Per caso si trasferiranno alla Terrazza? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Clara costrette allo sfratto

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno già rivelato che Rosa è nel panico e con lei Clara. Le due ragazze hanno ricevuto lo sfratto e presto potrebbero perdere l’appartamento in cui attualmente abitano con i loro figli. Un grande problema, visto che – per ora – non solo non hanno un’alternativa ma non hanno neanche il denaro sufficiente per poterne affittare un altro nelle vicinanze. Giulia scenderà in campo per loro e la vedremo organizzare una riunione di quartiere, con il suo Centro d’Ascolto, per aiutare le giovani ma anche gli altri inquilini in difficoltà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chi ha preso di mira Rosa, Clara e Giulia?

Giulia scenderà in campo per aiutare Clara e Rosa ma ne pagherà le conseguenze. Qualcuno prenderà di mira il suo Centro d’Ascolto. La Poggi avrà la certezza che l’attentato sia stato indirizzato contro di lei, per impedirle di mettersi in mezzo nella questione sfratti. Ma chi avrà organizzato tutto questo? Sul web cominciano a circolare voci su chi possa essere il nuovo nemico di Rosa e Clara ed è comparso il nome di Flavio Bianchi, l’imprenditore con cui Diana ha una relazione. Il Bianchi oltre a essere un uomo d’affari pare essere collegato alla camorra. Che possa essere diventato il nuovo boss dopo l’arresto di Eduardo e voglia imporre la sua legge nei quartieri e nella vita della sorella dell’ex capo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara e Rosa nuove inquiline della Terrazza?

Sul web circolano anche altre voci su Clara e Rosa. Le due potrebbero presto trovare una soluzione molto interessante al loro sfratto. Sarebbero infatti destinate a diventare le nuove inquiline della Terrazza. Franco potrebbe decidere di affittare a loro il suo vecchio appartamento e magari le due potrebbero vivere insieme a Giulia, che le ha prese entrambe a cuore. Non abbiamo certezza di questi risvolti ma potrebbe essere effettivamente una buona opportunità anche per Alberto – ma anche una lama a doppio taglio – che avrebbe la sua ex compagna e suo figlio molto più vicini di prima. Succederà così? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.