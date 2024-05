Un Posto al Sole Anticipazioni, Roberto Ferri aggredito da Raffaele Giordano? L'imprenditore va su tutte le furie e...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Roberto Ferri subirà un attacco dal buon portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano. L'imprenditore, tuttavia, non se ne starà con le mani in mano e...Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che, nelle prossime puntate della Soap di Rai3, tra Raffaele Giordano e Roberto Ferri si creerà una situazione spiacevole. Lo storico portiere di Palazzo Palladini perderà le staffe contro l'imprenditore e lo aggredirà e questa situazione provocherà delle conseguenze gravi per Raffaele. Infatti, Roberto mediterà vendetta e farà di tutto per ottenerla!

Un Posto al Sole Anticipazioni, Raffaele Giordano aggredisce Roberto Ferri!

Le prossime puntate di Un Posto al Sole saranno incentrate su un'aggressione di Raffaele Giordano a Roberto Ferri: un avvenimento che ha dell'assurdo, vista la natura pacata e bonaria dello storico portiere di Palazzo Palladini. Tutto comincerà da un banale litigio: Raffaele perderà le staffe dopo alcune accuse mosse da Ferri. La causa riguarderà Ida e la sua decisione di ottenere la custodia del piccolo Tommaso. Ferri sarà convinto che la causa di tutto questo sia dovuta all'interferenza di Diego e sfogherà la sua frustrazione contro Raffaele. La situazione esploderà quando Antonio si farà male in giardino e Ferri accuserà il portiere di non saper badare a lui! Questo diverbio, però, diventerà presto non solo attacco verbale, ma anche fisico! I due arriveranno così alle mani e coinvolgeranno anche altre persone intorno, come Renato Poggi che interverrà per separarli. Ma soprattutto, l'aggressione non sarà senza conseguenze: Roberto Ferri, infatti, non ha intenzione di passarci sopra e deciderà di agire contro Raffaele!

Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto Ferri medita vendetta...

Raffaele si troverà nei guai a causa del suo gesto impulsivo contro Roberto Ferri: l'imprenditore, infatti, deciderà di muovere azioni legali contro il portiere. A cercare di dissuaderlo ci saranno Renato e Filippo, ma le loro parole non avranno alcuna presa su Ferri che, come una furia, sarà deciso a rovinare per sempre Giordano e a cacciarlo da Palazzo Palladini. Raffaele, nel frattempo, cercherà di confrontarsi con Diego e Renato, ricevendo pareri contrastanti sulla situazione che è appena successa. Renato, infatti, proverà a far ragionare Raffaele e lo spingerà a chiedere scusa all'imprenditore. Tuttavia, quando Giordano si recherà da Ferri per scusarsi, l'imprenditore gli svelerà che non ha intenzione di tirarsi indietro, anche perché la sua aggressione gli ha provocato una ferita al polso. Forte di questo, Ferri ha tutta l'intenzione di muoversi legalmente contro Raffaele e cacciarlo da Palazzo Palladini.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Raffaele sarà cacciato da Palazzo Palladini?

Ferri ha deciso di non ritrattare le sue accuse contro Raffaele e vuole far di tutto per rovinarlo definitivamente. La sua rabbia dipende tutta dalla paura di perdere il controllo su Ida e sulla situazione del piccolo Tommaso. Ida, infatti, vuole estromettere Ferri e Marina dalla vita di suo figlio e Diego ha promesso di aiutarla. Deciso a fargliela pagare, Ferri indirrà una riunione per convincere tutti gli inquilini di Palazzo Palladini a votare se far restare o meno Raffaele a Palazzo come portiere. Probabilmente, per convincere i condomini a stare dalla sua parte, Ferri potrebbe esagerare la sua ferita al polso e puntare così sui testimoni che hanno visto tutta la scena. Raffaele dovrà lasciare Palazzo Palladini?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.