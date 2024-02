Un Posto al Sole Anticipazioni, Patrizio Rispo svela cosa succederà a Rossella e Riccardo: "Non ci crederete..." [VIDEO]

Anticipazioni TV

Con un video pubblicato dall'attore di Un Posto al Sole Patrizio Rispo e dalle ultime anticipazioni sappiamo cosa succederà a Rossella e Riccardo nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole e un video speciale diffuso dall'interprete di Raffaele Giordano, l'attore napoletano Patrizio Rispo, ci svelano cosa succederà nelle prossime puntate, per quanto riguarda le nozze tra Rossella e Riccardo!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio si fa avanti con Rossella, mentre Riccardo...

Nelle prossime puntate della Soap di Rai3 vedremo che l'attenzione del pubblico sarà concentrata sulle nozze tra Rossella e Riccardo: sono oramai mesi che i due dottori e le loro vicende sentimentali, compreso un triangolo amoroso con Nunzio Cammarota, lo chef di Caffé Vulcano, tengono tutti con il fiato sospeso. Queste fantomatiche nozze avverranno?

Le ultime Anticipazioni rivelano che, Riccardo si lascerà andare alla passione con l'ex moglie Virginia, durante una reunion medica a Milano. E, approfittando dell'assenza del Crovi e dopo essere stato soccorso da Rossella, Nunzio deciderà di non aspettare più e farsi avanti con la dottoressa, per la quale non ha mai smesso di provare qualcosa...Le parole del Cammarota serviranno a far cambiare idea a Rossella sulle nozze?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio Rispo svela cosa se Rossella e Riccardo si sposeranno!

La risposta ci arriva da un video pubblicato da Patrizio Rispo, interpreta di Raffaele Giordano, sui social: nel filmato, l'attore è sul set, nel backstage e annuncia che, in quella giornata, avrebbero girato la scena delle nozze tra Rossella e Riccardo. Con la sua solita ironia, l'interprete di Raffaele ha commentato:

"Ma dico io...Sposarsi è una cosa bellissima, ma perché farlo a giugno, luglio, con quel caldo infinito, quei pranzi che non finiscono mai...Con quei poveri parenti che soffrono, ore e ore di attesa. Ma l'altro dramma è farlo alle 6/7 di mattino...Ma dico io... c'è la convivenza!"

Quindi, Rossella e Riccardo arriveranno all'altare! Ma siamo sicuri che fino alla fine della cerimonia non ci saranno altri intoppi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.