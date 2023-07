Un Posto al Sole Anticipazioni: passioni travolgenti sconvolgeranno Palazzo Palladini. Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap gli equilibri di Palazzo Palladini saranno sconvolti da nuovi intrecci amorosi e tradimenti! E saranno alcuni dei più insospettabili inquilini a essere protagonisti di queste avventure amorose!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e Micaela preda della passione...

Tra Samuel e Micaela la situazione degenererà rapidamente: dopo la proposta lavorativa della Cirillo, lo chef comincerà a sognare di poter realizzare il suo grande sogno e si sentirà sempre più vicino alla gemella di Manuela. Le Anticipazioni ci svelano che i due finiranno per commettere un grande rrore, qualcosa di irreparabile, ma che sognavano da tanto. Infatti, sembra che Samuel cederà alla passione per Micaela finendo col tradire Speranza! Quest'ultima, invece, è fin troppo concentrata sugli esami e non pensa minimamente che il suo dolce chef possa averla tradita. Dalle Anticipazioni sappiamo che il tradimento dovrebbe avvenire in seguito a una lite tra Samuel e l'Altieri, un litigio furioso che spingerà Samuel a cercare rifugio nelle braccia della Cirillo. Nel frattempo, Speranza si renderà conto di aver trattato male Samuel e chiederà un confronto al suo fidanzato, rischiando tuttavia di restare delusa...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza pronta a riconquistare Samuel!

Speranza è totalmente ignara del tradimento che Samuel e Micaela hanno compiuto alle sue spalle e cercherà di far pace con lo chef. Il ragazzo, invece, preda dei sensi di colpa, la tratterà con estrama insofferenza e distacco, provocando un'ulteriore rottura con la sua fidanzata. Ma Speranza non sembra intenzionata a lasciar correre e, in occasione del superamento dell'esame con un meritato 30 e lode, chiederà a Samuel di festeggiare insieme questo piccolo traguardo. Il Piccirillo chiederà consiglio al suo amico Nunzio e il Cammarota gli consiglierà di riflettere bene su come vuole che vadano le cose con Speranza: è davvero lei la donna della sua vita? Samuel nel frattempo deciderà di accontentare Speranza con una romantica cena, ma si troverà di fronte una versione disinibita e sensuale dell'Altieri e perderà completamente la testa...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: nuovo tradimento a Palazzo Palladini!

Ma a Palazzo Palladini un insospettabile tradimento potrebbe aver luogo! Qualcosa che il pubblico della Soap non si aspetta di certo e che riguarderà due personaggi impensabili: Roberto Ferri e....Ida! La vera mamma di Tommaso, infatti, è oramai in pianta stabile nella vita del bambino e l'imprenditore potrebbe restare vittima del suo fascino. Le Anticipazioni non ci rivelano ulteriori dettagli e dato il complicato triangolo Ferri- Giordano - Martinelli potrebbe essere difficile vedere Ferri invischiato in un altro scandalo simile. Ma se, invece, il piano di sedurre Ida facesse parte di uno schema attuato da Ferri e da Marina per provare a smascherare Ida? Infatti, la Giordano è diventata molto sospettosa per la presenza della nuova tata e potrebbe riuscire a convincere Ferri che Lara non è chi dice di essere e che Tommaso non è figlio suo. E, magari, se si rendesse conto che Ida conosce i segreti della Martinelli, potrebbe persuadere il marito a fingere di sedurla per carpire informazioni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.