Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio finirà in carcere? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione di Nunzio, nelle prossime puntate della Soap, si aggraverà moltissimo. Il ragazzo potrebbe finire addirittura in carcere anche a causa di una sua inaspettata e forse avventata decisione. Ma vediamo cosa succederà su Rai3 prossimamente.

Non c'è limite al peggio per Nunzio Cammarota. Il ragazzo, nelle puntate di Un Posto al Sole che vedremo la prossima settimana, sarà messo con le spalle al muro. Alice deciderà di querelarlo e la situazione, già da ora complessa, finirà per precipitare nel vuoto. La posizione di Nunzio sarà in bilico e purtroppo una sua decisione, presa d'istinto, potrebbe addirittura farlo finire in carcere. Ma cosa succederà? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice querela Nunzio

All'inizio della prossima settimana vedremo Alice più scatenata che mai. Galvanizzata da sua nonna Marina, farà una scelta che lascerà senza parole non solo il Cammarota e i Boschi ma anche la stessa Elena. La Pergolesi querelerà Nunzio, peggiorando una situazione già tesa e rischiando di portare tutti in un'aula di tribunale. Franco sarà costretto a intervenire e a informare Katia che il loro figlio sta rischiando grosso ma il buon superfranco dovrà stare attento che il suo ragazzo non faccia qualche altra sciocchezza, dettata dal cuore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio vuole lasciare Napoli per riconquistare Chiara

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 16 al 20 gennaio 2023, vedremo Nunzio sconvolto dalla decisione di Alice. Il Cammorata aveva sperato che il ritorno di Elena potesse calmare la Pergolesi e portarla a ragionare. Tra loro non c'è stato alcun episodio di violenza, semmai è Alice ad aver alla fine esagerato. Ma le insistenze e l'appoggio di Marina e Roberto, spingeranno la ragazza a non dire ancora la verità su quanto davvero successo. Il Cammarota si troverà quindi non solo a difendersi ma anche a fare i conti con i sensi di colpa nei confronti di Chiara. Lo chef capirà di aver rovinato la sua storia d'amore e rivelerà di avere intenzione di riconquistare la fiducia della Petrone e di recuperare il loro rapporto. Ma per farlo deve lasciare Napoli.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio finirà in carcere

Nunzio vorrà riconquistare la fiducia di Chiara e desidererà di poter recuperare il rapporto con lei. Per farlo ha però necessità di parlarle faccia a faccia. Questo vorrà dire lasciare Napoli. Attenzione però che questo viaggio potrebbe essere usato contro di lui e potrebbe essere letto pure come un tentativo di fuga. La posizione del Cammarota davanti agli inquirenti sarà molto delicata e qualunque mossa falsa, rischierà di far pendere l'ago della bilancia contro il figlio di Franco. Nunzio potrebbe addirittura finire in carcere. Ma negli episodi della prossima settimana Elena comincerà a mettere in dubbio che Alice stia dicendo la verità e penserà che la ragazza stia volutamente calcando la mano. Interverrà a favore del figliastro della sua amica Angela?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.