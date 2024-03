Un Posto al Sole Anticipazioni, Niko rivede una vecchia fiamma e scatena la gelosia di Manuela: Costabile addio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Niko rivedrà una vecchia fiamma e questo scatenerà la gelosia di Manuela. La sua relazione con Costabile ne risentirà? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per Niko e Manuela ci saranno nuove disavventure romantiche: nonostante il giovane avvocato sembri deciso a non impegnarsi con nessuna, in vacanza in Trentino con il piccolo Jimmy ritroverà una vecchia fiamma! E nel frattempo, Manuela, venuta a conoscenza della situazione, sarà presa da una forte gelosia...Che questo la spinga a dire addio a Costabile?

Un Posto al Sole Anticipazioni, Niko rivede una vecchia fiamma e...

Dalle anticipazioni della Soap di Rai3 scopriremo che Niko e Jimmy sono in Trentino, per rilassarsi e godersi una bella vacanza con la famiglia al completo, compreso un imprevisto Raffaele, che si unirà al gruppo e infastidirà ovviamente Renato! Nonostante tutto, però, Niko e Jimmy si godranno il soggiorno sulla neve, divertendosi e trascorrendo il tempo insieme. Il giovane Poggi farà un incontro del tutto inaspettato, che stravolgerà la sua vacanza. Ritroverà, infatti, Valeria, la sua vecchia fiamma! Anche se Niko sembra felicissimo di questa reunion, Jimmy non si mostrerà altrettanto entusiasta, anche perché non potrà più trascorrere il tempo solo con suo padre!

Anticipazioni Un Posto al Sole, Manuela gelosa di Niko!

La notizia dell'incontro tra Niko e Valeria riuscirà ad arrivare fino a Napoli, dove Manuela, anche se la sua storia con Costabile sembra ben avviata, non nasconde la gelosia per il suo ex. La Cirillo, infatti, scopre che il giovane Poggi ha ritrovato la sua vecchia fiamma lì tra le montagne del Trentino e sarà divorata dalla preoccupazione: cosa c'è di più romantico di un soggiorno sulla neve per riaccendere un vecchio amore? Costabile, intanto, non sembrerà capire perché tutto a un tratto, la sua fidanzata è così strana....

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Manuela capirà di essere ancora innamorata di Niko e lascerà Costabile?

Mentre Niko ha un inaspettato incontro con una sua ex fiamma, sulle nevi del Trentino, a Napoli Manuela scoprirà dell'incontro fortuito e proverà una tremenda gelosia. Questa sua reazione la metterà di fronte a una verità che ha cercato per troppo tempo di negare: forse, non ha dimenticato del tutto Niko. Una presa di consapevolezza che la sconvolgerà e la porterà a rivalutare la sua vita sentimentale e anche la relazione con Costabile. Le anticipazioni di Un Posto al Sole non ci dicono di più, ma chissà che questo incontro tra Niko e Valeria non spinga Manuela ad ammettere i suoi reali sentimenti per il Poggi, con conseguente addio a Costabile...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.