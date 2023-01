Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nemiche per la pelle. Alice porta Elena e Angela in tribunale?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3, le accuse di Alice non saranno pesanti solo per Nunzio. Anche Elena e Angela saranno coinvolte in questa difficile situazione che vede i propri figli coinvolti. Le due, un tempo molto amiche, potrebbero finire in tribunale.