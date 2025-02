Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela furiosa con Niko: Jimmy non lascerà Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Micaela cercherà di riavvicinarsi a Jimmy e recuperare con il bambino quel legame madre-figlio che ha sempre trascurato, quando scoprirà che Niko intende andare a convivere con Valeria. Vediamo insieme cosa combinerà nei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Micaela deciderà di far valere i suoi diritti di madre e si scontrerà con Niko per impedirgli di portar via Jimmy da Palazzo Palladini e intraprendere una convivenza con Valeria. Vediamo insieme cosa ci riserveranno le prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela scopre che Niko vuole andare a convivere con Valeria

Le trame più recenti di Un Posto al Sole ci hanno mostrato che Niko si è lasciato andare a un momento di debolezza con Manuela, baciandola con passione. Il giovane avvocato, tuttavia, per timore di ferire sia Manuela sia Valeria ha deciso di fare un passo indietro con la prima, negando l'amore che sente per lei e di impegnarsi seriamente nella relazione con Valeria. Per dimostrarle di essere pronto a un passo importante, Niko deciderà di acconsentire alla proposta di Valeria di andare a vivere insieme, portando ovviamente Jimmy con loro. Il bambino, tuttavia, non sarà per nulla intenzionato ad abbandonare la sua vita e i suoi affetti per seguire il padre e Valeria, per la quale non ha la minima simpatia, e cercherà di far comprendere a Niko i suoi desideri. Tuttavia, Niko sarà sordo alle richieste di Jimmy e il bambino si ritroverà da solo, contro due adulti. Ma, in maniera del tutto inaspettata, a intervenire potrebbe essere sua madre Micaela...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela furiosa con Niko: Jimmy non può lasciare Palazzo Palladini!

Micaela verrà a conoscenza della decisione di Niko di andare a convivere con Valeria e portare con sé Jimmy e andrà su tutte le furie. La Cirillo, infatti, sebbene si sia sempre mostrata molto disinteressata della vita amorosa del padre di suo figlio, non ha una grande simpatia per Valeria. La ragazza, dopotutto, è colei che sta impedendo alla sua sorellina Manuela di coronare il suo sogno d'amore con Niko e per Micaela la scoperta che suo figlio potrebbe dover convivere con quella ragazza odiosa non è accettabile! Perciò, in maniera del tutto inaspettata, Micaela si opporrà alla decisione di Niko: Jimmy non deve andar via da Palazzo Palladini!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela e Jimmy riscoprono il loro legame madre-figlio?

Questo improvviso sentimento materno di Micaela per Jimmy sicuramente spiazzerà il pubblico della Soap: fin dalla sua nascita, infatti, Jimmy è sempre stato accudito maggiormente da Niko e da Manuela, sua zia, oltre che dagli amorevoli nonni Renato e Giulia e dagli altri abitanti di Palazzo Palladini. La presenza di Micaela nella sua vita è sempre stata effimera, rispetto a quella di altri adulti, e la stessa Cirillo non ha mai dimostrato di essere particolarmente interessata a svolgere il suo compito di madre. Tra la radio e i suoi amori tormentati, Micaela ha sempre vissuto una vita girovaga e non molto stabile. Eppure, la scoperta che Niko potrebbe portar via Jimmy da Palazzo Palladini la spingerà a far valere i suoi diritti di madre. Sicuramente, a muoverla sarà la possibilità di non darla vinta a Valeria, verso la quale non nutre particolare simpatia, ma chissà che questo avvenimento non spinga lei e Jimmy a riscoprire anche il loro legame madre-figlio!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.