Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta a liberarsi di Lara in carcere ma Roberto rovina i suoi piani

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Marina sarà pronta a prendersi la sua rivincita su Lara e a liberarsi di lei definitivamente. Roberto però le impedirà a di agire ma... Scopriamo insieme cosa vedremo su Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la sete di vendetta di Marina sarà insaziabile. Dopo quanto successo a lei e a Ida, la Giordano ha deciso di punire Lara e di liberarsi di lei definitivamente e, da quanto si evince dalle Anticipazioni dal 23 al 27 ottobre 2023, la donna potrebbe avere in mente persino di sporcarsi le mani di sangue. Ma cosa succederà? Scopriamolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina ha un piano per vendicarsi di Lara

Lara ha voluto rivedere Tommaso e purtroppo ha il coltello dalla parte del manico. Legalmente è sua madre e per questo né Ferri né la Giordano potranno opporsi più di tanto. Visto che le cose stanno così e piena di ira per quello che la Martinelli ha cercato di fare a lei e a Ida, Marina penserà a un piano d’attacco, per liberarsi della donna che le ha messo i bastoni tra le ruote, per troppo tempo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 27 ottobre 2023, ci rivelano che la donna avrà organizzato un modo subdolo e molto pericoloso, per liberarsi della sua nemica e immaginiamo che tutto questo possa portarla a macchiarsi le mani di sangue.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina vuole uccidere Lara in prigione

Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole emerge che Marina avrà un piano malefico in mente. Sul web circolano molte teorie su cosa abbia in mente e in molte viene rivelata la possibilità che la Giordano possa voler far uccidere Lara in carcere. Un’ipotesi che non ci sentiamo di scartare, visto l’odio che la donna ha nei confronti della Martinelli. Pensiamo però che Marina possa anche decidere di far passare semplicemente le pene dell’inferno a Lara dietro le sbarre e che possa, in qualche altro modo zittirla e renderla innocua. Ma la signora di Upas non farà nulla di tutto questo… e la colpa sarà di Roberto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto prega Marina di abbandonare i suoi piani

Marina non metterà in atto alcun piano e sarà colpa di Roberto. Ferri – che non vuole separarsi da Tommy – la pregherà di lasciar perdere la sua vendetta e di stargli accanto per crescere il bambino, come fosse loro figlio. Il manager apparirà cambiato, più dolce e remissivo, tanto che lo stesso Filippo glielo farà notare. Il desiderio di crescere un piccolo finalmente sereno e più consapevole e la paura di non poterlo fare per via di Lara e delle sue confessioni, lo convinceranno a non scatenare altre liti e altro dolore. A Marina non resterà che dargli retta ma venti di cambiamento, favorevoli ai Ferri, stanno per arrivare. Per Lara Martinelli, invece, qualcosa di brutto sarà nell’aria!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.