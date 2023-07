Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina è sempre più sospettosa, scoprirà la verità?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Marina sarà sempre più sospettosa della situazione di Lara e inizierà a indagare. Arriverà a smascherarla? Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3 assisteremo alle indagini di Marina: la Giordano è oramai certa di una cosa, Lara sta mentendo ed è pronta a tutto pur di smascherarla. Ma, forse, le cose non andranno come lei spera...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina ha dei sospetti su Lara...

Dato che anche la fedele Silvana le ha ormai messo la proverbiale pulce nell'orecchio, Marina è decisa più che mai a scoprire cosa nasconde Lara. La sua rivale, infatti, ha escogitato sicuramente un piano per tenere distanti la Giordano e Ferri e si sta servendo di Tommaso per raggiungere il suo scopo. La Giordano è sicura che qualcosa non vada e arriva a ipotizzare una tremenda verità: il bambino non è figlio di Roberto! Se davvero fosse così, Marina potrebbe finalmente sbarazzarsi della Martinelli e ricominciare a vivere la sua vita. Ma per esserne certa, la Giordano deve procurarsi delle prove, magari, un oggetto con il DNA del bambino...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida e Lara diventano alleate?

Nel frattempo, Ida è sempre più guardinga nei confronti della Giordano: la donna non si fida minimamente dell'astuta e tenebrosa Dark Lady di Palazzo Palladini e sa che potrebbe intervenire e rovinare tutto il delicato equilibrio che hanno costruito. Per Ida nulla è più importante del suo Tommaso e pur di stargli vicino ha accettato di spacciarsi per la babysitter e poter così coccolare il suo piccolo. Il contatto con Tommaso e la vicinanza con Lara, spingeranno Ida a fidarsi sempre di più della Martinelli, ignara che la perfida Lara vuole fare di tutto per portarla dalla sua parte e sfruttarla a dovere. Perché il suo piano riesca, Lara deciderà di rendere Ida sua alleata, confidandole particolari molto privati della sua vita, con una mossa tanto inattesa quanto geniale. Infatti, così facendo, la Martinelli impietosirà la donna e la spingerà sempre più contro Marina.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida manda a monte il piano di Marina!

La rinnovata complicità con Lara ha spinto Ida a decidere di fidarsi sempre più di lei e di tenere d'occhio i movimenti della rivale della sua padrona. Marina Giordano è pericolosa e bisogna prestare attenzione alle sue mosse. Le Anticipazioni ci svelano che Marina tenterà di impossessarsi di un oggetto da cui ricavare il DNA di Tommaso e scoprire la verità. Ma, purtroppo, la Martinelli ci ha visto giusto e scegliendo di confidarsi con Ida, l'ha resa una sua fedele alleata. E sarà proprio Ida a smascherare Marina mentre tenta di indagare e trovare un modo per scoprire la verità sulla paternità di Tommaso. Cosa succederà ora? Riuscirà la Giordano a far aprire gli occhi a Roberto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.