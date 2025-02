Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella si prende la sua rivincita su Guido e trova la felicità con Mimmo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che finalmente Mariella volterà pagina e troverà la felicità accanto a Mimmo, lasciando con un palmo di naso Guido Del Bue! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole ci svelano che per Guido arriverà un boccone amaro da digerire: il Del Bue, infatti, non immagina che la sua ex moglie, Mariella, ha finalmente deciso di non restare a guardare mentre lui si vive la sua storia d'amore con Claudia, ma si è presa la sua rivincita trovando la felicità accanto a Mimmo. Vediamo insieme cosa ci svelano le Anticipazioni delle nuove puntate della Soap di Rai 3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido torna a Napoli e deve mandar giù un boccone amaro...

Stando alle Anticipazioni di Un Posto al Sole, nelle prossime puntate vedremo il ritorno di Guido a Napoli: il vigile Del Bue, infatti, aveva deciso di seguire in tour la sua nuova fiamma, l'attrice Claudia, ma una volta terminata la tournée è rientrato nel capoluogo, trovandosi però di fronte a una sgradevole sorpresa. In sua assenza, infatti, il legame tra Mimmo e Mariella non ha fatto che rafforzassi: Guido aveva già notato un avvicinamento tra i due durante le festività di Natale, ma credeva che si trattasse di una semplice amicizia. Ma non ha tenuto conto della grande affinità di carattere tra Mimmo e Mariella, né della galanteria dell'uomo, che è sempre più l'immagine dell'uomo perfetto per stare accanto alla vigilessa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella si prende la sua rivincita su Guido e trova la felicità accanto a Mimmo

La notizia dell'avvicinamento tra Mariella e Mimmo getterà nello sconforto Guido, che non mancherà di fare una scenata delle sue, per poi correre a piagnucolare tra le braccia del suo amico Michele. Questa ennesima reazione infantile di Guido non farà che confermare che il Del Bue non è cambiato affatto e ora protesta come un bambino capriccioso perché Mariella ha smesso di attendere che rinsavisca e si è presa la sua rivincita su di lui! La vigilessa, a sua volta, riceverà il supporto di Mimmo, che le farà tornare il sorriso e le ricorderà che è tempo di gettarsi alle spalle il matrimonio con Guido e aprirsi a una nuova felicità.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido, te la sei cercata! Mariella si è stancata di aspettare e ha voltato pagina

La fine del matrimonio tra Guido e Mariella non è stata accolta molto benevolmente dai fan della Soap partenopea: le motivazioni che hanno spinto il vigile a chiudere la decennale relazione con la moglie sono infatti state considerate piuttosto vaghe e ingiuste nei confronti di una delle relazioni più belle di Palazzo Palladini. Quando inoltre nel quadro è comparsa Claudia e Guido si è lasciato irretire con così tanta facilità dall'attrice, la situazione ha assunto un che di ridicolo e il gradimento nei confronti di Del Bue è considerevolmente diminuito. Il matrimonio tra Guido e Mariella, infatti, era un esempio di rapporto positivo e "normale" in una Soap dove non sono mancati tradimenti, relazioni tossiche e inganni amorosi, perciò, vedere un uomo come il vigile cedere così facilmente all'amore per un'altra donna e trattare Mariella in maniera indegna è stato un duro colpo per il pubblico. Perciò, è con grande soddisfazione che assisteremo alla rivincita di Mariella nei confronti di Guido: la vigilessa, infatti, sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Mimmo, che le dimostra ogni giorno quanto tenga a lei e a Lollo e come desideri trattarla come la regina che è. Tutto l'opposto di come si era comportato Guido negli ultimi mesi della loro relazione, continuando ad allontanare ogni tentativo di chiarimento e preferendole invece la compagnia della fascinosa, ma certamente più egoista Claudia. Che Mariella sia una grande donna, però, Guido lo ha realizzato già nelle puntate in onda durante il periodo di Natale, quando la comprensione e la maturità di Mariella gli hanno permesso di godersi le feste con il piccolo Lollo in maniera serena e naturale, senza che la donna tentasse di minare il loro rapporto. Forse, vedere Mariella con Mimmo farà finalmente realizzare a Guido che cosa ha perso, ma noi non possiamo che esserne felici ed esultare con un "te la sei cercata!".

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.