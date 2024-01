Un Posto al Sole Anticipazioni, Mariella medita vendetta contro Micaela, Nunzio deciso a dimenticare Rossella

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Mariella ha intenzione di farla pagare a Micaela per quanto successo a Speranza. Nel frattempo Nunzio tenta in tutti i modi di dimenticare Rossella. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Dalle Anticipazioni di Un Posto al Sole scopriamo che Mariella non ha ancora perdonato a Micaela di essere stata, in parte, responsabile della decisione di Speranza di lasciare Palazzo Palladini, mentre anche Nunzio non riesce a darsi pace e a lasciar andare Rossella, oramai sempre più vicina alle nozze con Riccardo. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella infuriata con Micaela

L'addio di Speranza a Samuel è avvenuto con una commovente lettera di congedo in cui l'Altieri manifestava la tristezza che stava provando per come la persona di cui si fidava di più l'avesse brutalmente tradita. Incapace di sopportare la sofferenza della nipote a discapito dell'odiata Micaela Cirillo, Mariella prenderà la decisione di vendicarsi della gemella di Manuela. La vigilessa, infatti, non riesce a sopportare che la nuova coppia si goda la tranquillità e il loro amore alla luce del sole, mentre Speranza soffre più che mai, così elaborerà un piano!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella mette Micaela in cattiva luce con Silvia

Dato che non può intromettersi negli affari di cuore della gemella Cirillo, Mariella deciderà di puntare su altro e si concentrerà sul rapporto lavorativo di Micaela con Silvia. Dopotutto, già Filippo sta avendo difficoltà nel gestire insieme i caratteri di Micaela e di Michele, entrambi testardi e desiderosi di avere sempre l'ultima parola. Perciò, approfittando del malumore che serpeggia intorno alla gemella di Manuela, Mariella metterà in cattiva luce Micaela con Silvia. Purtroppo, però, non terrà conto che anche la Cirillo, con il suo caratterino di fuoco, avrà già in mente una contromossa...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio soffre ancora per Rossella e deciderà di voltare pagina con Diana

Nel frattempo, al Caffè Vulcano, Nunzio è sempre più consapevole di non riuscire a dimenticare il suo amore per Rossella e, con l'avvicinarsi della data del matrimonio tra la dottoressa e Riccardo Crovi, farà sempre più fatica a nascondere ciò che prova per la Graziani. Deciso a dimenticarla una volta per tutte, il Cammarota approfitterà del ritorno di Diana. Il suo piano di seduzione però non sembrerà avere esiti positivi, perché Diana ha iniziato una frequentazione con un uomo che finalmente la ricambia a pieno e che le interessa. Cosa farà allora Nunzio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.