Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela volta pagina con Costabile, Rossella sempre più confusa sui suoi sentimenti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Manuela è oramai decisa a cambiare vita al fianco di Costabile, mentre Rossella si ritrova sempre più confusa sulle nozze con Riccardo. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Manuela è decisa a voltare pagina e dimenticare Niko una volta per tutte. E, data l'affinità con Costabile Altieri, sarà proprio lui a farle trascorrere una notte di passione! Nel frattempo, Rossella continua ad avere dubbi sulla sua relazione con Riccardo e i preparativi delle nozze peggiorano la situazione...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela scopre che Niko è uscito con un'altra!

Manuela non riesce ancora a dimenticare Niko, nonostante sembri chiaro che il Poggi non è al momento interessato a costruire una relazione romantica con lei. La Cirillo non riesce a voltare pagina, anche se intorno a lei gravita sempre l'affascinante Costabile Altieri. Quando però una notizia sconvolgente le spezza il cuore, Manuela comprende che è il momento di dire addio al suo sogno d'amore con Niko. A questo si aggiunge che la sua vita è ridotta al solo studio e a badare ai suoi nipotini come babysitter, perciò, è arrivato davvero il momento di dire basta! La gemella di Micaela, infatti, scopre che Niko è uscito con un'altra e questa notizia la spingerà a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita...

Anticipazioni Un Posto al Sole: notte di passione per Manuela e Costabile

Dopo aver scoperto che Niko è stato a un appuntamento con un'altra ragazza, per Manuela la decisione è chiara: bisogna dire addio una volta per sempre al Poggi e cambiare vita. Le Anticipazioni della Soap di Rai3 ci svelano che Manuela deciderà di abbandonarsi alla passione con Costabile Altieri, che fin dall'inizio ha dimostrato per lei un notevole interesse. Con Costabile, la Cirillo si convincerà che è lui la persona adatta a farle dimenticare Niko e la passione tra loro la spingerà a credere di aver finalmente superato il blocco che le impediva di vivere appieno la sua vita. Ma sarà davvero così?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella sempre più in dubbio: sposerà Riccardo?

Nel frattempo, anche Rossella è attanagliata dai dubbi per le imminenti nozze con Riccardo. La dolce dottoressa, infatti, nutre ancora qualcosa per Nunzio e anche se ora i rapporti tra loro sono più distesi, non mancano momenti di imbarazzo, in cui è palese che il legame che li unisce non è più soltanto di amicizia. Inoltre, i preparativi per il matrimonio stanno causando a Rossella non pochi problemi e grattacapi: sembra, infatti, che la famiglia del Crovi non approvi l'unione di Riccardo e Rossella e la dottoressa scoprirà con amarezza che nessuno dei membri della famiglia del fidanzato è intenzionat a presenziare alle nozze. Che sia un segno del destino?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.