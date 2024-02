Un Posto al Sole Anticipazioni, Manuel in pericolo: i clan non perdonano e...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che il piccolo Manuel, nelle prossime puntate della Soap di Rai3, correrà un grave pericolo e rischierà la vita! Rosa, infatti, sarà combattuta per via delle decisioni che ha preso fino a questo momento e vivrà attimi di terrore a causa di un avvenimento che riguarderà la vita di suo figlio.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Rosa è preoccupata per Manuel: il piccolo è in pericolo!

Le vicende di Un Posto al Sole nelle prossime puntate vedranno al centro della storia un terribile avvenimento che riguarderà il piccolo Manuel. Il bambino, infatti, rischierà di subire la furia dei clan, decisi a farla pagare a Rosa e Damiano. Mentre Rosa si prepererà per iniziare quella che sembra una qualunque giornata lavorativa a Palazzo Palladini, scoprirà che Manuel è scomparso. Il piccolo, infatti, sarebbe dovuto andare a scuola, ma sembra che all'edificio non sia mai arrivato! Terrorizzata che si tratti di un tentativo di vendetta dei clan camorristici, sua madre chiederà l'aiuto di Damiano per ritrovare il loro bambino!

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rosa e Damiano di nuovo vicini per Manuel: ritorno di fiamma tra i due?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che la scomparsa di Manuel getterà nello sconforto Rosa: la donna, infatti, teme che suo figlio sia finito nelle mani del clan del pericoloso Angelo Torrente. Nessuno sa che fine ha fatto il piccolo e Damiano correrà in soccorso dell'ex moglie per contribuire alla ricerca del loro piccolo. La vicinanza tra i due, in questo momento così difficile, preoccuperà Viola: che ci possa essere un nuovo ritorno di fiamma tra i due ex coniugi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, il matrimonio di Rossella e Riccardo in pericolo: chi è il misterioso motociclista?

Nel frattempo, sono spuntate sul web alcune foto del matrimonio di Rossella e Riccardo: negli scatti, pubblicati da Sorrisi e Canzoni Tv, si possono vedere gli invitati alla cerimonia - che andrà in onda il 15 marzo 2024 su Rai3 - tra i quali spiccano la madre di Riccardo, Isabella Veneziani (Beatrice Fazi), il vero padre di Rossella, Luciano Simioli (Fabio Balasso) e la nonna adottiva della dottoressa, la madre di Michele Marisa Saviani (interpretata da Mita Medici). Assenti Nunzio e Virginia, ex moglie di Riccardo, con il quale il Crovi ha avuto un ritorno di fiamma appassionato nelle scorse puntate. Ma a sorprendere i fan della Soap è lo scatto che ritrae un misterioso motociclista presente all'esterno della foto. Dall'immagine non è dato sapere di chi si tratta, visto che il personaggio indossa il casco, ma potrebbe trattarsi proprio di Nunzio o di Virginia. Che ci sia un'altra riproposizione dell'iconica fuga in moto di Franco e Angela? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.