Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Lunedì 25 febbraio 2019: Franco vittima di una violenta aggressione

Dopo la terribile aggressione, Franco viene portato in ospedale per essere soccorso. Mentre tutti i familiari accorrono, preoccupati per il suo stato di salute, Prisco attende di conoscere l’esito della propria vendetta. L’incontro tra Guido e Mariella non lascerà indifferenti nessuno dei due,e ciò desterà una certa preoccupazione nel vigile Cerruti.

Martedì 26 febbraio 2019: Marina trova un modo per allontanare Valerio

Mentre Elena, non riesce a riprendersi, Marina sembra aver trovato una soluzione per tenere Valerio lontano dalla vita della figlia. Dopo aver capito che c’è Prisco dietro alla sua aggressione, Franco è preoccupato che possa far del male anche ad Angela e Bianca, ma Ciro si offre di dargli una mano. Otello torna da Indica con l’umore a terra e una novità che Silvia e Michele proprio non si aspettavano.

Mercoledì 27 febbraio 2019: Renato si addormenta lasciando il telecomando nelle mani di Jimmy

Elena appare sempre più decisa a chiudere con Valerio e Simona prenderà un’inaspettata decisione. Adele si scontra con la difficoltà di trovare una casa in affitto e Giulia la incoraggia a far valere i propri diritti nei confronti di Manlio. Affidatogli il compito di babysitter, Renato si addormenta incautamente sul divano lasciando il telecomando nelle mani del piccolo Jimmy.

Giovedì 28 febbraio 2019: Valerio prega Elena di dargli un'altra occasione

Di rientro dalla maternità, Mariella si appresta a riprendere servizio al Comando dei vigili, tornando a lavorare a stretto contatto con Guido. Come se la caverà? Informato della partenza di Elena, Valerio corre da lei per parlarle, e indurla a dargli un’altra possibilità. In preda ai sensi di colpa, Renato si confida con Raffaele che escogita un modo per capire se Jimmy abbia subito effetti negativi dalla visione del film horror.

Venerdì 1 marzo 2019: Guido si dichiara a Mariella

Guido si dichiarerà a Mariella come non ha mai fatto e l’Altieri vivrà per qualche istante il sogno sempre desiderato, ma, riportata alla realtà da un pedante Cotugno, si ritroverà a dover affrontare Salvatore. Suggestionata dall'arrivo ormai prossimo del risultato dell’esame del DNA, Serena sarà sopraffatta dai dubbi, spaventata all'idea che Gigi Del Colle possa non essere suo padre. Terrorizzato al pari di Raffaele dalla visione del film horror e allarmato per Jimmy, Renato sarà costretto suo malgrado a rivelare l’accaduto a Giulia.