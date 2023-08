Un Posto al Sole Anticipazioni: la Soap di Rai3 al centro delle polemiche per le trame degli episodi!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole tornerà con i nuovi episodi a partire da fine agosto, ma sembra che la Soap di Rai3 sia al centro di una forte polemica a causa delle trame degli episodi mandati in onda e di ciò che le Anticipazioni hanno rivelato. Vediamo insieme perché!

Un Posto al Sole, la seguitissima Soap in onda su Rai3, si sta attualmente godendo un periodo di pausa, dopo aver promesso al pubblico di tornare con i nuovi episodi a fine agosto. Tuttavia, l'appuntamento quotidiano resterà fisso, ma invece di proseguire con la narrazione, la Soap racconterà, attraverso il personaggio di Raffaele Giordano, le Storie più importanti degli inquilini di Palazzo Palladini e di coloro che vi gravitano intorno. Una scelta che ha, tuttavia, destato non poche perplessità...

Un Posto al Sole Anticipazioni: i fan contrariati con la Soap, cosa è successo?

Come spesso accade, d'estate la maggior parte dei programmi rallentano, adeguandosi ai ritmi più lenti e placidi del pubblico e, dato che la percentuale di pubblico che è davanti alla tv diminuisce, molte reti preferiscono non mandare in onda - nel caso delle soap e delle fiction - i nuovi episodi, ma riempire la fascia oraria prevista con un "riempitivo", appunto, che tenga compagnia a chi è davanti allo schermo, senza però bruciare la novità degli sviluppi più avvincenti delle trame, data la scarsità di pubblico che ne usufruisce. Anche Un Posto al Sole ha deciso di attuare questa scelta e, come già capitato in altri anni, ha chiuso questa stagione con un cliffhanger inatteso, lasciando a bocca aperta i fan, in attesa dei nuovi episodi di settembre. Tuttavia, per non abbandonare definitivamente gli appassionati della Soap, ha iniziato a ripercorrere le trame più importanti di questa stagione, suddividendole in macro racconti di due episodi, un gigantesco recap, in modo da arrivare preparati ai nuovi episodi. Questa decisione, tuttavia, ha scatenato la rivolta dei fan!Ma come mai? In molti si sono lamentati dell'inutilità di questi riassunti, avendo preferito che venissero mandati in onda già i nuovi episodi e dicendosi stanchi di dover aspettare due intere settimane prima di scoprire come si evolverà la situazione. Ma non è tutto...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina finirà in prigione? Sui social monta la polemica!

Le Anticipazioni e una foto diffusa dall'attrice interprete di Marina Giordano hanno svelato che nei prossimi episodi ci sarà un personaggio che finirà in prigione! I fan hanno immediatamente pensato che potesse trattarsi della Dark Lady di Palazzo Palladini, visto che l'ultimo episodio andato in onda ha mostrato Lara ottenere l'ennesima vittoria su Marina, screditandola agli occhi di Roberto e facendola passare per una pericolosa rapitrice. Dato che il Ferri sembrava credere alla Martinelli, i fan temono che a settembre vedranno la situazione degenerare e Marina subirà una pesante sconfitta, arrivando addirittura ad essere mandata in galera, per un raggiro della perfida Lara. I fan, sui social, si sono infervorati, definendo assurdo lo sviluppo della trama della storia di Marina e affermando che sia tutto un modo per allungare il brodo: "perché Marina non mostra la prova del materasso insanguinato? Cosa aspettano?" e altri commenti simili stanno affollando le fanpage di Un Posto al Sole. Il pubblico non sarebbe per nulla contento di vedere la GIordano in prigione e ancora meno comprendono l'atteggiamento di Roberto, diventato un burattino nelle mani di Lara: come si evolverà la situazione?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: la storyline di Damiano Renda ha fatto infuriare i fan!

Tuttavia, a far infuriare i fan è stata anche un'altra storyline: quella di Damiano Renda, il poliziotto ex marito di Rosa, il quale è diventato protagonista di un inatteso colpo di scena, che non è piaciuto molto al pubblico. In molti, infatti, hanno notato un generale ripetersi delle trame degli episodi, che ha provocato uno stallo nella storia e che ha fatto annoiare molti. Inoltre, dato che ora Damiano si è messo nei guai con la legge, molti fan hanno ammesso che questo sviluppo della sua vicenda non è per nulla innovativo, dato che anche in altre fiction ci sono casi di poliziotti nei guai con la giustizia, e che anche la sua storia con Viola ha iniziato a non appassionare più. "Troppo monotone e ripetitive queste storie, sembra tutto già visto", si può leggere sui social. Che cosa si inventeranno gli sceneggiatori per le prossime trame in arrivo a settembre?

