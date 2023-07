Un Posto al Sole Anticipazioni: la Contessa Palladini farà ritorno nella soap?

Anticipazioni TV

Da alcuni indizi social, sembra proprio che a Palazzo Palladini farà ritorno un amato personaggio, assente da oltre 20 nella Soap di Rai3: la Contessa Federica Palladini. Vediamo insieme i dettagli!

Un Posto al Sole potrebbe regalarci presto un colpo di scena con i fiocchi: dopo oltre 20 anni, infatti, nella Soap di Rai3 potrebbe far ritorno un amato personaggio: la contessa Federica Palladini!

Un Posto al Sole Anticipazioni: un inaspettato ritorno a Palazzo Palladini?

Al momento non è una certezza, ma da alcuni indizi social sembra proprio che a Palazzo Palladini, presto, vedremo tornare un personaggio che mancava dalle scene della Soap da oltre 20 anni. Si tratterebbe del secondo importante ritorno dopo il personaggio del dottor Luca De Santis, attuale primario dell'ospedale dove lavorano Ornella e Rossella. Ma questo inaspettato ritorno sarebbe ancora più clamoroso, perché a Napoli rivedremo quella che possiamo considerare la dark lady originale di Palazzo Palladini: la contesa Federica Palladini, madre di Alberto, Eleonora e Alessandro. A svelare la sua presenza sul set è stato un post di Nina Soldano, l'interprete di Marina: nel post pubblicato su Instagram, le due donne si abbracciano e posano insieme e come didascalia la Giordano ha aggiunto una frase che non lascia dubbi sul destino della contessa:

La regina dell'alveare è una sola. Eccetto in rari casi in cui due regine possono condividere per un breve periodo lo scettro!"

A giudicare da questa didascalia sembra davvero che la contessa Palladini farà ritorno nella Soap!

Anticipazioni Un Posto al Sole: chi è la contessa Federica Palladini?

Il personaggio, interpretato dall'attrice Ida Di Benedetto è apparso fin dal primo episodio di Un Posto al Sole ed era considerata la dark lady del Palazzo. Intrappolata in un matrimonio infelice con il marito Tancredi, la contessa Palladini non è mai stata però una donna dalla lacrima facile, ma ha sempre macchinato e ordito alle spalle degli altri per ottenere ciò che più desiderava. La sua storia si intreccia con quella di Michele Saviani, con cui instaura un legame profondo quando il giornalista decide di intervistarla e scrivere la sua storia. La situazione tra loro precipiterà con l'arrivo di Eleonora Palladini, figlia della contessa e madre di Sandro Ferri, terzogenito di Roberto Ferri. Prima di innamorarsi di Roberto, Eleonora e Michele hanno vissuto un legame speciale, che ha però allontanato la contessa dalla figlia. Dopo il divorzio da Tancredi, la contessa Federica è partita alla volta dell'Argentina con un nuovo amante e ha fatto ritorno solo in un'occasione, per aiutare il figlio Alberto. Di lei si sono perse le tracce e si sa soltanto che, in seguito alla notizia della morte tragica di Eleonora, la donna è stata inchiusa in una struttura psichiatrica.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: perché la contessa tornerà nella soap?

Cosa potrebbe spingere la Contessa Palladini a far ritorno nella sua amata Napoli? E il suo destino si legherà a quello di Marina Giordano? Dopotutto, la donna l'ha sostituita nel suo ruolo di regina del male nella Soap, anche se con gli anni il personaggio ha avuto un'evoluzione positiva e ora deve scontrarsi con Lara Martinelli, che di cattiveria ne ha davvero da vendere!. Marina e la contessa diventeranno alleate contro la Martinelli? O forse, Federica Palladini farà ritorno nella Soap per aiutare il figlio Alberto e conoscere il nipotino che porta il suo nome? Al momento, non è ancora chiaro quando tornerà, ma sicuramente, trattandosi di un personaggio così eccentrico e unico, la sua entrata in scena sarà certamente in grande stile!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.