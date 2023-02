Un Posto al Sole Anticipazioni: il ritorno di Luca De Santis, amato personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate farà ritorno un amato e storico personaggio della Soap, Luca De Santis. In attesa di rivederlo, rinfreschiamoci la memoria, ripercorrendo la sua storia nella Soap di Rai 3.

Un graditissimo ritorno a Un Posto al Sole: le Anticipazioni ci dicono, infatti, che nelle prossime puntate ci sarà un vero e proprio ritorno dal passato, quello di Luca De Santis, il primo medico di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: bentornato, Luca De Santis!

Le Anticipazioni della Soap di Rai 3 ci rivelano che i prossimi episodi saranno allietati dal ritorno di un personaggio molto noto ai fan del programma: il medico Luca De Santis. L'uomo tornerà perché, come ci dicono le Anticipazioni, Ornella Bruni sta seriamente pensando di lasciare il posto da primario, soprattutto, dopo gli ultimi episodi in cui la sua pazienza è stata messa a dura prova. Luca, perciò, arriverebbe per prenderne il posto, sebbene sembrerebbe alquanto dubbioso in merito. Inoltre, il suo arrivo gli permetterà di rivedere un altro personaggio a cui è stato molto legato: quello di Giulia Poggi.

Un Posto al Sole: chi è Luca De Santis?

Luca De Santis ha fatto parte delle trame della Soap di Un Posto al Sole fin dai primi episodi: il medico lasciò poi Napoli nel 2001 ed è solo ora, a distanza di più di 20 anni che ha fatto ritorno. Il medico dall'animo buono e amorevole è noto soprattutto per le sue sfortune in amore: all'inizio della storia, dopo la morte della moglie Giovanna, Luca si dà all'alcool e arriva a lasciare la professione di medico. Riuscirà a risollevarsi anche grazie all'aiuto di amici come Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, e dell'infermiera Helga. Luca avrà una breve ma intensa relazione d'amore con Giulia Poggi, all'epoca in crisi dopo il tradimento di Renato. Un altro grande amore è quello per la prosituta Jasmine, che salva e di cui si innamora, arrivando a sposarla: ma tragicamente, nel giorno delle nozze la donna viene uccisa. Una vera tragedia, che abbatte lo spirito di Luca, al punto che solo grazie all'aiuto di Michele Saviani il medico riuscirà a stare meglio. La sua ripresa è poi totale quando viene arrestato il colpevole dell'omicidio di Jasmine: il commissario Caravello. Dopo altre vicissitudini, il medico conosce Sonia, quando la donna ha problemi con Alberto Palladini che arriva a cacciarla di casa. Ed è con lei che, per la terza volta, arriva all'altare e con cui parte per l'Africa insieme a medici senza frontiere. Con questo trasferimento, Luca abbandona definitivamente Napoli e le vicende della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca De Santis torna ed è single, che sia per lui un nuovo inizio?

Le Anticipazioni ci dicono che al suo rientro a Napoli, Luca De Santis è single, dato che dalla moglie ha divorziato poco dopo che ha lasciato la città. Il suo ritorno provocherà una serie di sconvolgimenti emotivi in Giulia, incredula di rivedere un uomo che è stato una parte fondamentale per lei in passato. Dato che Ornella sembra decisa a lasciare il suo posto di primario, dobbiamo forse ipotizzare che il personaggio di De Santis resterà per molto tempo nella Soap e chissà che non sia l'occasione per avere un nuovo inizio in una città che ha amato tanto, insieme a persone come Michele - a cui darà preziosi consigli - e a Raffaele che sono per lui come una seconda famiglia.

