Un Posto al Sole Anticipazioni: il passato di Daniele Fusco emerge e per il primario è l'inizio di un incubo!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che il passato del dottor Daniele Fusco viene finalmente rivelato e per il primario è l'inizio di un incubo che lo spingerà a compiere un gesto estremo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole si concentreranno sul passato di Daniele Fusco, il crudele primario dell'ospedale di Napoli. Le Anticipazioni ci svelano, infatti, che conosceremo dei dettagli importanti della vita del primario che ha molestato Rossella ed Enrica. Le denunce per molestia da parte di Rossella saranno per il primario l'inizio di un vero incubo...

Un Posto al Sole Anticipazioni: il passato di Daniele Fusco viene rivelato!

Le Anticipazioni ci dicono che nei prossimi episodi della Soap di Rai3 scopriremo qualche dettaglio molto importante sulla vita del crudele primario Daniele Fusco: il dottore vive in un lussuoso appartamento della Napoli bene insieme all'anziana madre. Quest'ultima, però, vessa continuamente il figlio e non perde occasione per sminuirlo, comparando la sua carriera a quella del defunto marito e padre di Fusco, che era stato un brillante medico. La donna, inoltre, chiede continuamente al figlio di far intitolare al padre Gerardo Fusco un padiglione nell'ospedale, in modo da mantenere vivo il ricordo dell'uomo anche ora che non c'è più. Stando alle Anticipazioni, la madre del primario non reagirà affatto bene alla notizia che il figlio è stato denunciato e che la polizia è giunta a casa loro a consegnargli un avviso di garanzia! Per la donna, infatti, si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto il figlio non sia all'altezza del nome che porta, né del grande uomo e medico che è stato invece suo padre!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella ed Enrica unite contro Fusco!

Rossella ha deciso di denunciare Fusco, nonostante la paura che l'uomo le incute e sembra che anche Enrica possa finalmente convincersi a fare un passo nella giusta direzione e scegliere di unirsi a Rossella nella sua battaglia contro il crudele primario. Se anche la rossa specializzanda riuscisse a superare le sue paure, allora, per Fusco sarebbe davvero la fine! Le Anticipazioni ci svelano che l'uomo riceverà la visita della polizia e questo potrebbe far pensare che anche Enrica abbia deciso di denunciare il primario e aiutare la dottoressa Graziani a impedirgli di agire ancora contro altre ragazze innocenti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: per il primario Daniele Fusco inizierà un incubo che lo porterà a un gesto estremo...

I prossimi episodi di Un Posto al Sole saranno decisivi per la vicenda che interessa Daniele Fusco: l'uomo, infatti, riceverà un avviso di garanzia dalla polizia che lo metterà di fronte a una dura verità: i suoi crimini contro delle innocenti specializzande stanno per essere smascherati e per lui arriverà una dura punizione! Poiché la polizia è arrivata a bussare nella casa che condivide con sua madre, Fusco sarà costretto a subire anche le continue ingiurie della donna, che lo riterrà responsabile di aver infangato il buon nome della famiglia e di essere una vera delusione per lei e per il padre, se fosse ancora in vita. Le Anticipazioni ci dicono che Fusco sarà spinto dalla rabbia alla disperazione a compiere un gesto estremo, ma non è chiaro che cosa farà. Le ipotesi più probabili è che possa pensare di far del male a sé stesso o rivolgere la sua furia contro colei che ha innescato la sua caduta: Rossella!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.