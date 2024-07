Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Claudia cedono alla passione, è finita per sempre con Mariella?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Guido e Claudia scoppierà la passione e questo metterà in crisi ancor di più il matrimonio con Mariella. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido e Claudia cederanno alla passione che li sta attirando l'uno verso l'altra ormai da mesi. Ma questo cosa vorrà dire per il matrimonio del vigile Del Bue con Mariella? La reazione di quest'ultima, inoltre, non si farà attendere e questa volta potrebbe davvero essere la fine per la sua storia d'amore con Guido. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido raggiunge Mariella in vacanza, ma...

Era inevitabile che prima o poi accadesse: le premesse, infatti, c'erano tutte. Eppure, c'era chi sperava che tra Guido e Claudia non succedesse nulla e che la loro restasse solo un' (ambigua) amicizia. Eppure, come ci svelano le Anticipazioni, nella prossime puntate vedremo il vigile e l'attrice cedere alla passione, durante la loro ultima cena insieme! Tutto accadrà quando Guido, nel tentativo di riparare la sua situazione con Mariella, deciderà di andare a trovare la moglie e il figlio Lollo in vacanza. Mariella è partita con Bice ed è a causa di quest'ultima che Guido perderà la pazienza. Il vigile, infatti, si troverà ad assistere all'ennesimo litigio tra la donna e Massaro e nel tentare di separarli verrà anche ferito leggermente alla testa. Infastidito per il caos che sembra essere sempre presente nella famiglia Altieri, Guido farà ritorno di corsa a Napoli e qui troverà Claudia in procinto di fare le valigie e partire...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Claudia cedono alla passione!

Claudia ha fatto ritorno a Napoli nella speranza di dare una svolta alla sua carriera: l'aspirante attrice, infatti, non ha raggiunto il successo che desiderava e ha deciso di far ritorno nella sua città per poter ricominciare e trovare fortuna. Tuttavia, le delusioni in ambito lavorativo e la consapevolezza che tra lei e Guido non ci possa essere nulla di più di un caldo affetto la spingeranno a decidere di rifare le valigie e trasferirsi a Roma, certa che lì otterrà il successo desiderato. Guido sarà dispiaciuto per la notizia, ma deciso a rispettare la scelta di Claudia la inviterà a cenare con lui al Caffé Vulcano per un'ultima volta. Nel riaccompagnarla a casa, complice il vino, la nostalgia e l'attrazione reciproca, Guido e Claudia cederanno alla passione!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido in preda ai sensi di colpa, Mariella scoprirà tutto?

Nonostante i due abbiano trascorso degli attimi indimenticabili insieme, Claudia è decisa a lasciare Napoli e non si farà trattenere da ciò che prova per Guido. Quest'ultimo, invece, si troverà preda dei sensi di colpa, per aver infranto i voti matrimoniali fatti a Mariella e averla tradita. Nel frattempo, la vigilessa e il piccolo Lollo faranno ritorno dalle vacanze e al rivederli Guido avvertirà sempre più forte il desiderio di rivelare ciò che è successo. Ma riuscirà a essere sincero con Mariella? Guido sente che nulla sarà più come prima e che forse il loro matrimonio è ora irreparabile... Nel frattempo, anche Mariella sembrerà intuire che qualcosa è successo e suo marito è più strano che mai. Scoprirà la verità?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.