Un Posto Al Sole Anticipazioni: Giulia troverà un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Giulia avrà una nuova storia d'amore nelle puntate della Soap Un Posto al Sole in arrivo su Rai3 dopo la pausa estiva?

Un Posto al Sole è in pausa estiva e questo ci lascia un pochino di tempo per fare alcune riflessioni su quanto accaduto nelle puntate pre-ferie. Negli episodi di Upas in onda prima delle vacanze, abbiamo visto una Giulia impegnata con la corte, bislacca, di Mastro Peppe. La Poggi non è sembrata per nulla felice di questo avvicinamento ma negli ultimi frame, abbiamo assistito a un minuscolo cambiamento, che ci potrebbe far pensare che per la mamma di Niko possa sbocciare un nuovo amore.

Un Posto al Sole: Giulia Poggi e gli amori tormentati

Sono anni che non vediamo Giulia al fianco di un amore. La Poggi sembra non aver trovato nessuno con cui intraprendere una storia d’amore, forse scottata dalla ultima volta che qualcuno le ha fatto battere il cuore. Se vi ricordate, diverso tempo fa, Giulia era stata protagonista di una truffa online. Caduta nella trappola di Marcello, la poverina aveva dovuto fare i conti con l’ennesima delusione amorosa da cui non le è stato facile riprendersi.

Da qui forse la decisione di dedicarsi solo ai suoi figli e alla sua amata cagnetta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una storyline per Giulia Poggi

Nessuna storia d’amore nemmeno accennata per Giulia almeno sino a questo momento. Negli ultimi tempi infatti la Poggi è tornata a essere protagonista di una storyline tutta sua. A muovere le fila di questa novità è stato, è e sarà Mastro Peppe. Negli ultimi episodi andati in onda, abbiamo visto l’uomo farsi molto vicino alla Poggi e cercare in qualche modo di corteggiarla. Giulia non ne è stata per nulla felice e anzi ha decisamente rifiutato qualunque approccio. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno sospettare che qualcosa tra loro possa cambiare.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia ritrova l’amore con Mastro Peppe?

Nata come una frequentazione saltuaria, per via dei loro cani, la storia di Giulia e Mastro Peppe potrebbe diventare qualcosa di serio. La Poggi sembra infatti essere tornata protagonista di trame tutte sue e negli ultimi episodi di Upas ha cominciato a ricredersi sul suo “nuovo amico”. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole potrebbero quindi riservarci delle grandi sorprese e un nuovo amore se Giulia cominciasse davvero a vedere Peppe in modo diverso da come lo vede ora e iniziasse a non essere più infastidita dal suo corteggiamento. Non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire ma non possiamo nascondere di voler vedere lo storico personaggio di Giulia Poggi di nuovo innamorata e felice.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.