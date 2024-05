Un Posto al Sole Anticipazioni, Diego Giordano si allea con Lara Martinelli per fermare Roberto Ferri!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Diego Giordano sarà pronto a tutto pur di fermare la furia di Roberto Ferri, tanto da arrivare ad allearsi con Lara Martinelli! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le prossime puntate di Un Posto al Sole si concentreranno sulla storyline che vede protagonisti Diego Giordano e Roberto Ferri alle prese con la decisione di Ida di ottenere la custodia in esclusiva del piccolo Tommaso. Diego intende proteggere la donna che ama dalle mire dell'imprenditore e vista la situazione difficile di suo padre, che rischia di essere allontanato da Palazzo Palladini, sarà disposto a tutto pur di fermare Ferri. Anche, come ci svelano le Anticipazioni, arrivare ad allearsi con Lara Martinelli!

Un Posto al Sole Anticipazioni, Roberto Ferri pronto a ottenere la sua vendetta!

Dopo l'aggressione di cui è stato vittima a causa di Raffaele Giordano, Roberto Ferri non ha intenzione di fargliela passare liscia e farà di tutto per ottenere la sua vendetta. L'imprenditore è pronto anche a far licenziare il portiere e, nonostante Renato Poggi provi a intervenire a favore del cognato, nulla sembrerà placarlo! L'arrivo di Marina Giordano, di ritorno a Napoli, non migliorerà la situazione: la donna, infatti, non riuscirà a credere che Raffaele abbia potuto davvero aggredire così Roberto e lei e il marito saranno ancora più decisi a impedire che Ida possa ottenere la custodia esclusiva del piccolo Tommaso.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Diego tenta di aiutare Ida contro Roberto Ferri!

Vista la difficile situazione che Ida sta vivendo, Diego non saprà come aiutarla: l'imprenditore vuole a tutti i costi che Ida sparisca dalla loro vita, lasciando però a lui e Marina il piccolo Tommy. Se inizialmente il Giordano le consiglierà di non far infuriare Ferri, preoccupato delle ritorsioni che potrebbero accadere a suo padre Raffaele, alla fine, Diego deciderà di intervenire e aiutare Ida a liberarsi dall'influenza di Ferri e a lottare per l'affidamento di suoi figlio. E per farlo, sarà disposto a recarsi da un'altra ex pericolosa nemica della coppia Ferri-Giordano...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Lara Martinelli torna nella Soap, sarà l'alleata più preziosa di Diego?

Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che Lara Martinelli farà il suo ritorno nella Soap: la donna, dopo aver tentato di ingannare Roberto Ferri sulla paternità di Tommaso e aver rischiato di rovinare la vita alla coppia, era finita in carcere, dove aveva subito la vendetta di Marina Giordano. Una volta sopravvissuta, Lara aveva scelto di ritirarsi in un convento, pronta a iniziare una nuova vita. Sarà lì che Ida e Diego la raggiungeranno per chiederle di allearsi con loro nella causa dell'affidamento di Tommaso. Il Giordano, infatti, spera che Lara possa intervenire come testimone a favore di Ida e nel suo racconto, in qualche modo, riesca a ridimensionare le colpe di Ida con Tommaso. Cosa farà Lara? Questa volta è davvero cambiata o è tutta una strategia per potersi riavvicinare ai Ferri e colpirli ancora una volta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.