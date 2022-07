Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Ornella scopre la verità sul tradimento di Raffaele!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 luglio 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 18 al 22 luglio 2022 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20:45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 luglio 2022

Eugenio, grazie alle informazioni ricevute da Mariano Tregara, è pronto a dare avvio ad una pericolosa operazione di polizia per annientare il Clan Argento. Intanto, Franco continua a subire pressioni da parte di Nunzio, il quale necessita dei documenti falsi per fuggire con Chiara; presto, per aiutarlo, il Boschi finirà nei guai. Lara, invece, è tornata a Napoli, amareggiata per l'atteggiamento di Roberto: la Martinelli è determinata a farla pagare al Ferri e a Marina.

Puntata in onda Martedì 19 luglio 2022

Eugenio porta avanti le sue indagini, ed è ad un passo dall'arrestare Lello Valsano. Nel frattempo, Ornella sta per scoprire che Raffaele è stato ed è particolarmente vicino ad un'altra donna, Elvira. La Bruni si sta domandando se tra i due possa davvero esserci più di una semplice amicizia. Riccardo, invece, propone a Rossella di andare a convivere; la Graziani junior, però, non reagisce come il Crovi si sarebbe aspettato. Per finire, Mariella, a causa di un nuovo fraintendimento, ricomincia a pensare che Angela e Serena non la sopportino.

Puntata in onda Mercoledì 20 luglio 2022

Nunzio e Chiara sono in procinto di partire. I loro amici pensano che gli innamorati si stiano per concedere una piccola fuga d'amore, ma non tutti: qualcuno, che non vuole separarsi dal Cammarota, sta per ostacolarli. Intanto, la scioccante scoperta di Ornella crea una nuova ed abissale distanza tra lei e Raffaele: è possibile che il marito la tradisca con Elvira? Mariella e Serena, invece, si scontrano.

Puntata in onda Giovedì 21 luglio 2022

Katia è in preda allo sconforto: la donna è venuta a sapere che Nunzio sta per scappare insieme a Chiara. La Cammarota è disposta a tutto pur d'impedire al figlio di commettere - quello che per lei è - un terribile errore. Nel frattempo, Roberto e Marina tornano a Napoli, ignari del fatto che Lara stia architettando un piano diabolico per vendicarsi di entrambi. Per finire, stanno per uscire i risultati dell'esame di maturità di Clara, la quale, per questo motivo, è particolarmente agitata.

Puntata in onda Venerdì 22 luglio 2022

Nunzio sta salutando tutti i suoi amici del Vulcano. Intanto, Katia sta provando a convincere Chiara, in un ultimo ed accorato appello, a non coinvolgere il figlio in questa follia. Intanto, Roberto è certo di voler vivere la sua vita con Marina, andando contro tutto e tutti per lei. Manuela, invece, si sente sempre più gelosa di Susanna, mentre Micaela ha in mente altri progetti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.