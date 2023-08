Un Posto al Sole Anticipazioni: cosa succederà alla storia d'amore tra Castrese e Sasà?

Anticipazioni TV

Una delle coppie più amate di Un Posto al Sole è quella formata da Castrese Altieri e Sasà Cerruti: ma come proseguirà la loro storia d'amore? Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole è la Soap di Rai3 più amata e seguita di sempre e, in queste settimane di pausa, in attesa del ritorno delle nuove puntate in arrivo a settembre, ci sta facendo riscoprire alcune delle storie più belle e appassionanti del programma. A raccontarle, la voce narrante di uno degli inquilini più famosi di Palazzo Palladini: Raffaele Giordano. Nella puntata che andrà in onda questa sera, venerdì 18 agosto, rivedremo la tenere storia d'amore tra Castrese Altieri e Sasà Cerruti, ma come proseguiranno le loro vicende nelle puntate che arriveranno a settembre?

Un Posto al Sole Anticipazioni: la puntata del 18 luglio ripercorrerà la storia di Bufalotto e Sasà!

Le disavvenutre sentimentali di Sasà Cerruti, storico amico di Mariella e suo collega, sono ben note al pubblico di Rai3. Dopo aver sofferto a lungo per amore, perciò, i fan hanno chiesto a gran voce un nuovo capitolo nella sua storyline, un amore travolgente e che, finalmente, fosse anche corrisposto. Così, quando Sasà aveva conosciuto online Bufalotto Sensibile, il pubblico della Soap si era mostrato entusiasta e aveva atteso con trepidazione gli sviluppi della loro storia. Peccato, però, che Bufalotto fosse alquanto sfuggente e non sembrasse propenso a incontrare il vigile Cerruti. Chi si nascondeva dietro questo nickname? Nel frattempo, nelle vicende di Un Posto al Sole faceva la sua comparsa il nipote di Mariella, il timido e aitante Castrese Altieri: un vero gentiluomo rispetto al padre e al fratello e che sembrava già pronto a far strage di cuori. Ma il timido Castrese nascondeva un grande segreto, qualcosa che i più attenti avevano già notato: quando era in presenza di Sasà tendeva a diventare rosso e a perdere l'uso della parola. Il suo atteggiamento aveva trovato una prima spiegazione nella fatidica notte di Capodanno: Castrese aveva baciato appassionatamente Sasà, sotto i fuori d'artificio di Napoli, alleviando il cuore spezzato del vigile dopo la delusione amorosa ricevuta da Bufalotto.

E, ben presto, si era scoperto anche che il misterioso utente con cui Sasà chattava e il timido Altieri erano la stessa persona! Che finalmente Sasà avesse trovato il suo lieto fine? Purtroppo, Castrese aveva deciso di tenere nascosta la sua omosessualità alla sua famiglia, troppo spaventato dalla reazione del severo padre e del resto del parentado, così i due avevano deciso di vivere nell'ombra la loro storia, scatenando il dispiacere di Mariella, che certo non poteva immaginare che il misterioso Bufalotto fosse in realtà suo nipote! A metterle la pulce nell'orecchio ci ha pensato Guido, osservatore silenzioso della coppia e così la vigilessa aveva scoperto la verità, restando sbalordita. Tuttavia, neppure l'accettazione e l'amore della zia spingeranno Castrese a vivere alla luce del sole la sua storia con Cerri, tanto da rifiutare l'invito a trascorrere dei giorni con lui e la famiglia a Ischia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: come proseguirà la storia tra Castrese e Sasà?

Abbiamo lasciato Sasà e Castrese più lontani che mai: mentre il vigile si rilassa a Ischia con Mariella, Guido e Lollo, Castrese deve sfuggire alle attenzioni della famelica Bice. Nel frattempo, sull'isola, Sasà ha attirato l'attenzione di Christian, un affascinante maestro di ballo, su consiglio anche di Mariella, che spera così di spingere suo nipote a confessare la verità e a dichiarare il suo amore alla luce del sole. La Soap è andata in onda fino all'11 agosto e per le prossime puntate dovremo aspettare i primi di settembre: cosa succederà tra Castrese e Sasà? Le Anticipazioni non ci rivelano molto, ma data la presenza di Christian nella parentesi ischitana di Sasà potremmo assistere a un triangolo amoroso tra lui, il maestro di ballo e Castrese? Oppure, la scoperta che un nuovo pretendente si è fatto avanti con il dolce vigile potrebbe spingere finalmente Castrese a rivelare al mondo intero di essere innamorato di Cerri. Dopotutto, la stessa Mariella lo ha avvisato: Sasà è una persona speciale e merita un amore onesto. Chissà cosa ci riserveranno le puntate della Soap in arrivo a settembre!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.