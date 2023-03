Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2023: Alberto delude Niko mentre Manuela riprende in mano la sua vita

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 3 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Niko rimarrà molto deluso dalla decisione di Alberto. Il Palladini comunicherà al suo collega di voler cambiare studio per cercare una nuova e più importante opportunità altrove. Intanto Manuela troverà finalmente il coraggio di riprendere in mano la sua vita e di ricominciare, dopo essere stata allontanata dal Poggi. Michele non vorrebbe partecipare al pranzo di famiglia al Vulcano ma Luca cercherà di dissuaderlo. Per il De Santis non sarà una buona idea. Otello finirà per avere una brutta discussione con Teresa.

Alberto delude Niko: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 marzo 2023

Niko dovrà affrontare ancora molte difficoltà e per lui non sarà facile riprendersi dagli ultimi eventi. A peggiorare la situazione ci si metterà Alberto. Il Palladini tornerà su un argomento molto spinoso. Ribadirà al Poggi di voler cambiare il loro studio, per renderlo più prestigioso. Per il figlio di Raffaele e Giulia sarà come un tradimento. Niko non sarà per nulla d'accordo con lui e le sue "manie di grandezza". Come si risolverà la situazione tra i due? Le ambizioni di Alberto l'avranno vinta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela riprende in mano la sua vita

Niko ha allontanato Manuela dopo la loro notte d'amore. Il Poggi ha deciso di non aprire il suo cuore alla Cirillo ma ha finito per spezzare il cuore della sorella di Serena. Manuela ha dovuto alla fine dare ragione a sua sorella Micaela, che più di una volta ha cercato di allontanarla dal padre di suo figlio. Dopo diverso tempo passato a leccarsi le ferite, Manu troverà finalmente il coraggio di rifarsi una vita e di ricominciare da capo, senza più pensare al suo amore non ricambiato. Questo la porterà a lasciare Napoli?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello ha una brutta discussione con Teresa

Intanto a casa Graziani si organizzerà un pranzo di famiglia. In realtà tutti si uniranno al Vulcano e Michele non vorrà partecipare. Luca però consiglierà all'amico di presentarsi per il bene della sua ex moglie. Il De Santis sarà convinto che il Saviani debba stare vicino a Silvia e a Rossella, in questo difficile momento. Intanto Otello avrà una brutta discussione telefonica con Teresa.

