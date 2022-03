Un Posto al Sole Anticipazioni 3 marzo 2022: Susanna contro Manuela. E' scontro tra le donne di Niko!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che tra Susanna e Manuela non correrà buon sangue. Le due donne di Niko potrebbero diventare grandi rivali.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Bianca è molto spaventata dalla partenza di Jimmy. Il piccolo potrebbe trasferirsi a Berlino con sua mamma. Micaela ha chiesto al bambino di andare a vivere con lei e la Boschi teme di dover dire addio a un'altra persona cara. Intanto Susanna si trova a fare i conti con Manuela. Tra le due donne si scatena immediatamente l'inimicizia. Che la Sartori sia ancora segretamente innamorata di Niko? Tra Chiara e Lara invece cresce l'affinità su lavoro mentre Nunzio è sempre più deciso ad affrontare Ludovico. Renato riceve infine un regalo che potrebbe metterlo in crisi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca non vuole perdere Jimmy

Jimmy si trasferirà a Berlino con Micaela? È la domanda che ci stiamo facendo da qualche tempo. La Cirillo ha fatto una richiesta molto particolare a suo figlio. Dopo anni di lontananza e di completo disinteresse nei suoi confronti, gli ha chiesto di andare a vivere con lei. Il bambino è in crisi. Da una parte sarebbe felice di stare con la sua mamma ma dall'altra non vorrebbe lasciare Niko e Susanna. Insicuro sul da farsi, Jimmy non rivela a suo padre la verità. L'unica a sapere di questa proposta è Bianca. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina sarà molto preoccupata di doversi separare dal suo adorato cuginetto. Per lei sarebbe l'ennesimo distacco e questa situazione non le permette di mantenere questo difficile segreto.

Susanna vs Manuela, è guerra! Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 marzo 2022

Il ritorno di Manuela e di Micaela non ha sconvolto solo le vite di Serena e Niko. Anche Susanna dovrà presto fare i conti con un'ingombrante presenza del passato del suo compagno: Manuela. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra la Picardi e la Sartori scatterà una vera e propria faida. Tra le due donne di Niko non correrà buon sangue e questo conflitto potrebbe – anzi succederà sicuramente – peggiorare quando il Poggi scoprirà della proposta di Micaela a suo figlio. Susanna potrebbe quindi diventare determinante per le scelte di Jimmy e dello stesso Niko, sconvolti dal ritorno inaspettato delle gemelle.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara e Lara complici sul lavoro. Cosa sta succedendo?

Chiara ha trovato finalmente il coraggio di rivelare a Nunzio il suo segreto. Ludovico non era il suo amante bensì il suo spacciatore. La notizia ha ovviamente sconvolto il Cammarota e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo deciderà di affrontarlo di persona. Le Anticipazioni ci rivelano anche che tra Chiara e Lara si intensificherà la complicità sul lavoro. Sarà una situazione piuttosto ambigua, visto l'obiettivo della Martinelli e soprattutto di Ferri, di sfruttare la Petrone. Lara starà facendo nuovamente il doppio gioco e con chi? Oppure comincerà a provare una sincera simpatia per la sua “vittima”? Intanto a Palazzo Palladini, Renato ricevere un regalo che lo metterà in crisi. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.