Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2021: Lara tormentata dal suo passato

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Lara comincerà a ripensare alla sua vecchia vita e sarà tormentata dal ricordo dal suo passato.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Nunzio non vuole lasciare sola Chiara e ha deciso di rimanere a Napoli per aiutarla in questo momento difficile. La Petrone è in grave difficoltà e sembra nascondere un segreto che finirà per distruggerla. Intanto Lara, dopo un incontro inatteso, comincerà a ripensare al suo passato. La Martinelli vivrà dei momenti di profondo sconforto. Silvia invece è spaventata dalla decisione di Rossella e non riesce a rassegnarsi alla distanza che si è creata tra lei e sua figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara tormentata da un segreto

Nunzio ha deciso di non lasciare Napoli e di stare vicino a Chiara tutto il tempo necessario a che lei si riprenda. Il giovane non l'abbandonerà neanche un minuto ma questa sua scelta finirà per far riemergere in lui i vecchi sentimenti. Il Cammarota potrebbe dunque tornare a innamorarsi della sua ex fidanzata a cui è rimasto profondamente legato nonostante gli anni di separazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che la Petrone sarà tormentata da un segreto che è destinato a non lasciarla in pace per lungo tempo.

Lara tormentata dal suo passato in Un Posto al Sole Anticipazioni 3 dicembre 2021

L'oscura presenza che minaccia Roberto e Lara si è rivelata essere una persona legata al passato della Martinelli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la donna, dopo aver fatto un incontro inatteso ma molto importante, comincerà a interrogarsi sulle sue scelte e a ripensare alla sua vecchia vita. Lara sarà profondamente turbata dai questi pensieri e tutto questo non sfuggirà ovviamente al Ferri, sempre attento a quello che lo circonda. Intanto Marina tenterà ancora di calmare Fabrizio e di convincerlo a non farsi prendere dallo sconforto per le nuove problematiche del pastificio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia soffre per il voltafaccia di Rossella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia non riuscirà a darsi pace per le scelte di Rossella. La ragazza l'ha pugnalata alle spalle o meglio ha preso una decisione che rischia di aumentare la distanza che si è creata tra le due, a causa del tradimento della Graziani. Ross non sembra essere disposta a perdonare la sua mamma e ha preso le parti di Michele. Questa sua decisione ferisce profondamente Silvia, che pare non aver alcuna arma per difendersi.

