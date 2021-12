Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2021: Rossella pugnala alle spalle Silvia!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Rossella ha preso una decisione riguardo il suo futuro ma questa farà molto male a Silvia.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, i timori di Marina si stanno concretizzando. Fabrizio ha perso il controllo davanti alla nuova problematica del pastificio e la Giordano deve correre velocemente ai ripari per calmarlo. Rossella invece sembra aver preso finalmente una decisione sul suo futuro. La ragazza la comunica al padre e gli propone un'idea che potrebbe far soffrire Silvia. Intanto Roberto e Lara continuano a essere perseguitati dall'oscura presenza, che si rivela essere legata al passato della Martinelli. Nunzio è intenzionato a non lasciare Chiara da sola in questo duro e difficile momento. Il giovane le fa dunque una proposta che troverà la Petrone completamente impreparata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina corre ai ripari per salvare Fabrizio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i timori di Marina si riveleranno fondati. La Giordano si troverà infatti a fronteggiare una nuova crisi di nervi di Fabrizio, sempre più preoccupato per il futuro del pastificio. A turbare il Rosato è il nuovo formato di pasta che la sua azienda deve produrre. Una problematica che potrebbe sembrare banale ma che ha mandato l'uomo completamente in panne. Marina dovrà dunque riuscire a riportarlo alla calma e a impedire che si sfoghi nell'alcol come purtroppo è successo in passato. Intanto un'oscura presenza minaccia Roberto e Lara. Questa si rivelerà legata alla Martinelli. Ma chi sarà e cosa vuole da lei?

Rossella pugnala alle spalle Silvia in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2021

Rossella ha preso una decisione riguardo il suo futuro. La ragazza ha ragionato a lungo su cosa fare per la sua carriera e ora sembra finalmente arrivata a un punto di svolta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross informerà Michele di aver trovato una soluzione. La Graziani rivelerà al padre la sua idea che in qualche modo prevederà il suo coinvolgimento. Ma se Michele sembrerà destinato a fare parte delle grandi novità che attendono Rossella, non si potrà dire la stessa cosa di Silvia. La Graziani senior si troverà completamente estromessa dalla vita della figlia che, con questa nuova iniziativa, aumenterà le distanze da lei, quasi pugnalandola alle spalle. La direttrice de Il Vulcano riuscirà a riconquistare la fiducia della sua bambina e a farsi perdonare per aver tradito la loro famiglia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio spiazza Chiara con una proposta inattesa

I problemi di Chiara sembrano non essere finiti. Sulla ragazza pesa un'accusa gravissima: aver causato l'incidente in cui lei e suo padre sono stati coinvolti. La giovane è sconvolta e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio cercherà in ogni modo di alleggerirle la tensione. Il ragazzo non intende lasciare Napoli sino a quando le cose non siano tornate alla normalità e spiazzerà la Petrone con una proposta inattesa. Non sappiamo di cosa si tratti esattamente ma siamo certi che il rapporto tra questi due ragazzi cambierà totalmente. Che tornino insieme?

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 novembre al 3 dicembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.