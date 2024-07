Un Posto al Sole: Alberto Palladini disposto a tutto per riavere suo figlio Federico, Nunzio e Rossella di nuovo vicini

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Alberto Palladini ritroverà il figlio Federico, ma il loro incontro lascerà il Palladini sempre più turbato e solo, scatenando in lui il desiderio di riavere il figlioletto con sé. Spazio anche all'amore con Nunzio e Rossella di nuovo vicini. Nonostante le recenti vicende, infatti, sembra che i sentimenti che il Cammarota nutriva per la dolce dottoressa Graziani non sono del tutto sopiti. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto riabbraccia Federico, ma...

Alberto Palladini non si è ancora rassegnato alla lontananza dal figlio Federico, nato dall'amore con Clara. Ora che quest'ultima ha sposato Eduardo Sabbiese e i due sono lontani da Napoli insieme al piccolo Federico e alla figlia che Clara ha in grembo, per l'avvocato di Palazzo Palladini è impossibile rivedere Federico come prima. Sentendosi solo, Alberto ricadrà nelle vecchie abitudini, ricominciando a bere e ad affogare il suo dolore nell'alcool per dimenticare le sue sfortune. Le Anticipazioni ci dicono però che Alberto riuscirà a riabbracciare Federico, recandosi a Grosseto, dopo aver ricevuto gli adeguati permessi per poterlo incontrare da parte del Servizio Centrale di Protezione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Palladini pronto a tutto pur di riavere con sé suo figlio

La solitudine e la lontananza da Federico avevano spinto Alberto Palladini al collasso, portandolo a darsi all'alcool e a diventare sempre più rabbioso e instabile. Una chiamata da parte di un funzionario del Servizio Centrale di Protezione gli comunicherà tuttavia che c'è la possibilità di incontrare il piccolo Federico e che per farlo Alberto dovrà recarsi a Grosseto. L'incontro con il figlio rallegrerà molto il Palladini, che non vedeva l'ora di riabbracciare suo figlio e trascorrere qualche attimo con lui. Tuttavia, al momento dei saluti, Alberto sarà colto da un'ondata di tristezza e sentirà che quei brevi attimi passati con Federico non gli sono sufficienti. Perciò, deciderà di essere disposto a tutto pur di riavere con sé suo figlio. Le Anticipazioni non specificano cosa avrà in mente Palladini, ma è probabile che l'avvocato tenterà di ottenere informazioni su dove si trova suo figlio per cercare di portarlo via da lì...

Trame e Anticipazioni Un Posto al sole: Nunzio e Rossella di nuovo vicini

Nel frattempo, le Anticipazioni svelano che ci saranno degli sviluppi anche per le storyline che riguardano Nunzio e Rossella: il Cammarota, infatti, non ha ancora dimenticato i suoi sentimenti per la dottoressa Graziani, nonostante la vicinanza con Diana. A quanto pare, un evento inaspettato porterà i due a fare i conti con i reciproci sentimenti, tutt'altro che sepolti. Nunzio e Rosella, infatti, saranno sempre più vicini e complice un evento di cui però le Anticipazioni non svelano i dettagli, il Cammarota e la dolce dottoressa inizieranno a rendersi conto che ciò che li lega è un potente sentimento che non può più essere ignorato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.