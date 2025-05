Un Posto al Sole: 5 curiosità sulla Soap italiana più longeva della TV

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sulla Soap Opera di Rai3 Un Posto al Sole. Ecco 5 curiosità molto particolari.

Un Posto al Sole ci fa compagnia dal 1996 e si è guadagnata di diritto il titolo di Soap Opera più longeva della TV italiana. Sono tanti i fan di Upas, che si rinnova di anno in anno con storie sempre più avvincenti e coinvolgenti e nonostante qualche volta sia soggetta a critiche da parte dei suoi appassionati - che ritengono le trame a volte al limite dell’assurdo - la Soap continua a tenere incollati i telespettatori su Rai3.

Seguiamo con molta passione le storyline di Palazzo Palladini ed è per via questa passione che vogliamo condividere con voi quante più notizie su Upas. Vogliamo quindi rendervi partecipi di 5 curiosità che forse non tutti ancora conoscono.

Un Posto al Sole: ecco come è nata la Soap

Un Posto al Sole arriva su Rai3 nel 1996 e conquista il pubblico grazie alle sue storie completamente radicate nel presente. Il format originale è stato creato da Wayne Doyle - lo stesso sceneggiatore di La Squadra e Ho sposato un calciatore – con la collaborazione di Gino Ventriglia, Michele Zatta e Adam Bowen, ed è basato sulla serie australiana Neighbours, che racconta le vicende di alcune famiglie abitanti nella città immaginaria di Ramsey Street. La soap opera australiana è ancora in produzione esattamente come Upas, e ha visto entrare nel suo cast artisti come Kylie Minogue e Russel Crowe, nelle prime stagioni. L’idea viene trasposta in Italiano e viene collocata nel palinsesto Rai grazie al dirigente Rai Giovanni Minoli, che ha creduto fortemente nel progetto e si è battuto per portarlo avanti.

Qual è il successo di Un Posto al Sole?

Un Posto al Sole sta per compiere 30 anni. Il prossimo anno, il 21 ottobre 2026 per l’esattezza, la Soap festeggerà questo traguardo importante e continuerà a essere la Soap Opera italiana più longeva della storia della TV. Ma perché tanto successo?

Upas deve il suo grande seguito al fatto che racconta delle storie contemporanee, basate sulla verità. Gli eventi di cui si parla nelle puntate sono tutti temi caldi del periodo e forse per questo suscitano spesso un forte dibattito sui social. Gli upassini (così sono chiamati i fan di Un Posto al Sole) commentano spesso quanto successo nelle trame e a volte i loro pensieri non sono solamente positivi. Vi abbiamo parlato da poco delle critiche contro Viola Bruni e la sua indecisione nell’andare a vivere con Damiano e non sono da meno quelle che sono arrivate, pochi giorni dopo, contro la storia di Clara ed Eduardo. Insomma il pubblico si rispecchia nei personaggi e nelle vicende della Soap e sebbene alcune volte non capisca e non apprezzi le scelte degli autori (che a volte, volutamente, calcano la mano con le trame), continua a seguire con amore le vicende di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole e il suo cast affezionatissimo

Squadra che vince non si cambia, sembra proprio quello che alcuni attori di Un Posto al Sole continuano a pensare dal 1996. Sono molti gli artisti che fanno parte della Soap da tanti anni, se non addirittura dalla prima puntata. Dal primissimo episodio sono rimasti sul set, senza mai allontanarsi: Patrizio Rispo ovvero Raffaele, Marzio Honorato ovvero Renato, Luisa Amatucci ovvero Silvia, Alberto Rossi ovvero Michele e Germano Bellavia ovvero Guido.

Anche Marina Tagliaferri e Maurizio Aiello, Giulia e Alberto, sono presenti dalla prima puntata ma per qualche episodio o stagione sono stati assenti dal set, per poi tornare più scatenati di prima, soprattutto Alberto. Luca Turco, Giorgia Gianetiempo e Francesco Vitiello sono arrivati nelle prime stagioni e sono cresciuti in Un Posto al Sole, diventando ora i protagonisti delle trame più romantiche e turbolente della serie.

Un Posto al Sole: ecco chi ha abbandonato il cast

Attori che restano e attori che se ne vanno ma senza tradire Un Posto al Sole e l’importanza che per loro ha avuto. Serena Rossi, Serena Autieri, Samanta Piccinetti, Davide Devenuto – per citarne solo alcuni – sono rimasti nel cuore dei fan di Upas e c’è ancora chi spera che Carmen, Sara, Andrea e Arianna possano tornare. Da poco abbiamo detto arrivederci – o forse addio – a Claudia Ruffo alias Angela e Peppe Zarbo ovvero Franco, partiti per la Sicilia per una nuova vita. Chissà se qualcuno di loro tornerà magari insieme a Patrizio interpretato da Lorenzo Sarcinelli o magari insieme a Vittorio interpretato invece da Amato D’Auria, che mancano dal set ormai da anni.

Un Posto al Sole: quando finirà la Soap?

Quando finirà Un Posto al Sole? È una domanda volutamente provocatoria e retorica. Noi speriamo che la Soap continui il suo percorso per altri lunghi anni e che ci faccia compagnia per tanto altro tempo, portando in scena – su Rai3 e in access prime time – delle storie contemporanee che devono essere raccontate. Pensiamo che Upas sia in grado di raccontare uno spaccato d’Italia e di vita che deve essere conosciuto e pensiamo che, in qualche modo, possa essere persino educativo. Quando le trame sembrano "assurde" a dire la verità non ci stupiamo più di tanto, si tratta pur sempre di una Soap Opera e sull’assurdo a volte fonda proprio la sua essenza. Basta vedere Beautiful che con il suo triangolo amoroso - che dura da quasi 40 anni - continua comunque ad appassionare i telespettatori.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.