Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° agosto 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 1° agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 1° agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 1° agosto 2024 - Francesco scopre la verità su Dafne ma anche sulla morte, anzi sull’assassinio di Emma. Manuela impedisce che Neri si macchi di un crimine accecato dall’ira e in preda al desiderio di vendetta. Vincenzo e Carolina riescono finalmente a coronare il loro amore mentre Manuela decide di lasciare San Vito per provare a diventare un poliziotto migliore, lontano dal controllo di suo fratello... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° agosto 2024 - Mariella vorrà a ogni costo riconquistare Guido. L'Altieri, dopo aver passato dei giorni lontano da casa, comprenderà di voler lottare per non far fallire il suo matrimonio. La vigilessa farà di tutto per riuscirci ma Guido sarà disposto a fare lo stesso o continuerà a pensare che tra loro sia tutto finito? Intanto Marika e Bice, dopo un altro duro confronto, comprenderanno di avere molto più in comune di quanto pensassero mentre Roberto, in ansia per l’arrivo del giorno del processo per l’affidamento di Tommaso, cercherà un altro modo per screditare Ida e avere lui ragione. Renato comincerà a prepararsi per la vacanza in Sicilia mentre Niko si renderà conto che un imprevisto potrebbe impedirgli di partire. Poggi chiederà sostegno a suo figlio Jimmy per risolvere la questione... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

