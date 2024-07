Un Passo dal Cielo Anticipazioni 1° agosto 2024, Repliche: Francesco ritrova la pace mentre Manuela se ne va!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Un Passo dal Cielo in onda il 1° agosto 2024, alle ore 14.05. Negli episodi intitolati Lacrime nella Pioggia parte prima e Lacrime nella pioggia seconda parte, Francesco scopre la verità su Dafne ma anche sulla morte, anzi sull’assassinio di Emma. Manuela impedisce che Neri si macchi di un crimine accecato dall’ira e in preda al desiderio di vendetta. Vincenzo e Carolina riescono finalmente a coronare il loro amore mentre Manuela decide di lasciare San Vito per provare a diventare un poliziotto migliore, lontano dal controllo di suo fratello. Lacrime nella Pioggia è l’ultimo appuntamento con la sesta stagione della Fiction

Un Passo dal Cielo: Si concludono le repliche della sesta stagione della Fiction

Ultimo appuntamento con le repliche della sesta stagione di Un Passo dal Cielo. La Fiction continuerà a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 con la settima e ultima stagione, in attesa degli episodi inediti, le cui riprese sono iniziate in questi mesi estivi e che vedremo nel 2025. Le avventure di Manuela e Vincenzo lasceranno presto il loro posto alle repliche di Che Dio ci Aiuti, che rimarrà in onda sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 invece ritornerà Il Paradiso delle Signore con le nuove puntate ricche di novità.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Lacrime nella Pioggia, prima parte

Beric, l’uomo che seguiva Dafne e che lei spacciava per il suo ex fidanzato, viene ucciso da un colpo di pistola. Francesco punta il dito contro la ragazza ma Christoph si presenta alla polizia e si costituisce. Intanto Samir Oblak, uno sloveno, si presenta a San Vito dicendo di essere il padre di Lara e reclamando la figlia. La bambina è realmente figlia sua e Dafne non è in verità sua madre. La giovane ha salvato la bambina dalla furia dell’uomo – che voleva assassinarla dopo aver ucciso la moglie – ma così facendo si è messa in pericolo. Francesco è ancora sconvolto dalle novità sulla morte di Emma e lo sarà ancora di più quando verrà a sapere che Beric era stata ingaggiato da Oblack per pedinare Dafne e ricattare Ormond.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Lacrime nella Pioggia, seconda parte

Francesco scopre che Beric è stato ucciso da Ormond e che questi ha assassinato Emma dopo che la donna aveva scoperto tutto sul suo conto e avrebbe potuto denunciarlo. Preso dall’ira, Neri gli punta una pistola alla testa ma Manuela, accorsa in quel momento, riesce a convincerlo a non ricorrere alla vendetta. Ormond fugge e si fa saltare in aria nella miniera mentre Francesco e la Nappi riescono a mettersi in salvo.

Francesco può finalmente trovare la pace mentre Manuela decide di andare via per cominciare un percorso lontano dal controllo del fratello invece tra Vincenzo e Carolina trionfa l’amore.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.