Un Passo dal Cielo, Cambio di Programmazione: Stop alle repliche della Fiction di Rai1 dal 14 agosto 2024

Anticipazioni TV

Un Passo dal Cielo saluta i pomeriggi di Rai1 e si appresta a tornare con la nuova stagione. La Fiction, andata in replica per quasi tutta l'estate del 2024, lascia spazio ad altri programmi e alle repliche di Che Dio ci Aiuti.

Cambio di programmazione su Rai1. Si concludono le repliche di Un Passo dal Cielo, iniziate all’inizio dell’estate 2024. La Fiction con Terence Hill, Daniele Liotti e Giusy Buscemi non sarà più l’appuntamento pomeridiano della rete ammiraglia Rai e tornerà presto in onda, in prima serata, con la nuova stagione attualmente in fase di lavorazione.

Un Passo dal Cielo: Stop alle repliche su Rai1

Un Passo dal Cielo ci ha fatto compagnia per quasi tutta l’estate 2024. La Fiction ambientata sulle montagne è andata in onda con le repliche di tutte le sue stagioni, trasmesse dal 2011 al 2023, per un totale di sette stagioni. Diversamente dagli altri anni, Rai ha deciso di non riproporre la Soap Sei Sorelle, che per due anni ha sostituito Il Paradiso delle Signore, e di puntare invece sulle Fiction più popolari della sua rete. Da qui la decisione di scegliere la serie iniziata con Terence Hill come protagonista e continuata con Daniele Liotti prima e con Giusy Buscemi dopo.

Tutte e sette le stagioni si sono succedute giorno per giorno, con due o tre episodi per giornata ma ora, con la messa in onda dell’ultimo episodio il 7x16, è tempo di un cambio di programmazione.

Un Passo dal Cielo: cambio programmazione Rai1

Dalla giornata del 14 agosto 2024 e presumibilmente sino al 26 agosto 2024, Un Passo dal Cielo sarà sostituita da Film TV e da programmi di intrattenimento. Su Rai1, nelle settimane centrali di agosto 2024, non avremo quindi alcun appuntamento con le Fiction ma il tutto riprenderà il 26 agosto prossimo, quando arriveranno le repliche di Che Dio ci Aiuti, con Francesca Chillemi. Il 9 settembre 2024 arriverà invece il momento di riaprire le porte a Il Paradiso delle Signore, con la nuova stagione, la cui trama si rivela molto intrigante.

Un Passo dal Cielo: la nuova stagione sta per arrivare

Un Passo dal Cielo non ci saluta per sempre. La Fiction tornerà molto presto nelle prime serate di Rai1. L’ottava stagione è infatti in fase di lavorazione e sono partite le riprese a San Vito di Cadore così come in altre location, compresi i Castelli Romani. La serie dovrebbe essere trasmessa nell’autunno del 2025. Giusy Buscemi è confermata al timone dei nuovi episodi e con lei anche Enrico Ianniello, nel ruolo di Vincenzo Nappi.