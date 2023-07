Un Cuore due Destini, Anticipazioni: Stasera la Seconda Puntata della nuova miniserie thriller di Rai1

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con la seconda puntata di Un Cuore due Destini, in onda su Rai1. Ecco cosa succederà nei due episodi in onda oggi.

Stasera, martedì 11 luglio 2023, secondo appuntamento con Un Cuore due Destini, la miniserie thriller franco-belga, in tre puntate, in prima visione alle ore 21.25. Ecco le Anticipazioni dei due episodi di oggi:

Un Cuore due destini: la Trama delle Miniserie franco-belga in onda su Rai1

Un Cuore due Destini è una miniserie thriller divisa in tre puntate, per sei episodi in totale. Il suo titolo originale è Enquête à coeur ouvert ovvero Indagine a cuore aperto ed è stata girata nella bella e turistica città francese, Biarritz. La serie affronta dei temi molto delicati, a partire da quello che muove l’intera trama: il trapianto di cuore. Tra questi temi ci sono però anche l’adozione, la violenza sulle donne e la donazione di organi.

Protagonista di questa storia è Florence, che deve subire una delicata operazione al cuore, per poter avere salva la vita. Dopo il trapianto di cuore, la protagonista sente di essere rinata ma anche di avere una grande connessione con il suo donatore. Florence scopre che la sua salvatroce è Ana, una studentessa belga, morta in un incidente stradale. Simon, il padre della ragazza, è ancora attonito e non si convince che possa essersi trattato solo di un incidente. Per questo cerca di indagare. Le cose si complicheranno quando tra le vite di queste due donne, si inserirà quella di Zoe, la figlia di Vincent, l’attuale marito di Florence.

Un Cuore due Destini, Anticipazioni della Seconda Puntata di Stasera

Florence e Simon continuano la loro indagine su Ana e scoprono che la ragazza era incinta. Simon decide di mettersi alla ricerca di Jan, l’ex ragazzo di sua figlia, deciso a vederci chiaro nella faccenda. Purtroppo le cose si complicano a causa di Zoe. La figlia di Vincent si avvicina proprio a Jan e si fa invitare a una festa da Hugo e Max, due surfisti che fanno uso di droga. Uno dei due, durante il party, muore per overdose.

Florence scopre che sua figlia si sta mettendo nei guai e decide di intervenire senza avvertire Vincent. L’uomo però scopre tutto e va su tutte le furie. Vincent capisce anche che tra sua moglie e Simon sta crescendo la sintonia e la cosa finisce per rallentare le indagini su Ana e ovviamente per creare tensione tra i due coniugi. Le cose si complicano ulteriormente quando Jan si rivela innocente e decide di tornare ad Anversa; Zoe innamorata di lui, decide di fuggire per seguirlo.

Un Cuore due Destini va in onda stasera, alle ore 21.25 su Rai1.