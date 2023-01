Un Altro Domani Anticipazioni 13 gennaio 2023: Victor e Francisco nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata dell'13 gennaio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Maria non sa se rivelare la sua vera identità alla sua amica. A Rio Muni, Victor e Francisco escono indenni dal forte contrasto con i due uomini armati al Club. Uno dei due uomini armati al Club ha riconosciuto Victor come figlio del loro capo ed entrambi tagliano la corda senza torcergli un capello. Francisco vorrebbe accantonare l'accaduto.

Un Altro Domani Anticipazioni: Alicia in guerra con Ines

Ines è furiosa, il crudele comportamenti di Alicia non è più tollerabile, soprattutto al luce di quanto sa davvero: Ines ha scoperto che la lavorante ha tentato di ucciderla. E' così che di fronte all'ennesimo dispetto minaccia di licenziarla non curante di quanto la giovane sappia sul suo tradimento coniugale e soprattutto di quello che potrebbe fare. Ma Alicia sarà molto chiara, dopo Angel, anche Ines saprà delle sue intenzioni: se riceverà altre minacce tutta la colonia verrà informata dell'adulterio!

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor pretende la verità da Francisco

Victor nota Francisco mentre gioca a carte con dei loschi individui e preoccupato decide di interrogare il suocero. Il figlio di Ventura, in ansia per le pressioni su Francisco che non facilitano certo gli affari della falegnameria, vuole cercare di carpire di più sulle azioni del suocero. Quando però domanda a Francisco degli uomini in questione, lui nega assolutamente di conoscerli in maniera approfondita.

Victor e Francisco rischiano il linciaggio, nella Puntata di Una altro Domani in onda il 13 gennaio 2023

Nel giro di poche ore, Victor e Francisco, insieme al Club, si trovano a fronteggiare quegli stessi uomini di cui il giovane Ventura aveva dubitato. I due infatti hanno un forte e inaspettato contrasto con quei loschi individui, la situazione si mette male quando per fortuna, uno degli scagnozzi riconosce Victor come figlio del capo e convince gli altri a darsela a gambe. Francisco, sconvolto, chiede a Victor di archiviare la questione.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45