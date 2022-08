Un Altro Domani: Amparo Pinero è Carmen nella soap. Vita privata, carriera e Foto dell’attrice

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Amparo Pinero, l’attrice che interpreta Carmen Villanueva nella soap di Canale 5, Un Altro Domani.

Protagonista di Un Altro Domani, la soap spagnola che si sviluppa su due linee temporali e che sta piacendo moltissimo ai telespettatori di Canale 5, è Amparo Pinero ovvero l’interprete di Carmen Villanueva. Il personaggio forte e deciso di una donna ben lontana dagli stigmi del tempo si riflette anche nella vita dell’attrice iberica? Scopriamo qualcosa in più sulla biografia di Amparo e sulla sua vita privata.

Un Altro Domani, chi è Amparo Pinero? Tutto sull’attrice

Amparo Pinero è nata a Murcia il 13 dicembre 1997, sotto al segno del Sagittario, mostrando un amore smisurato per la recitazione sin dalla tenera infanzia. Amparo ha deciso di seguire la sua grande passione, studiando nelle scuole di Cristina Rota e Juan Codina, per poi conseguire la laurea nella Scuola Superiore d’Arte Drammatica, già esattamente in Interpretazione Musicale. Oltre alla recitazione, Amparo si è impegnata molto anche nello studio della danza, soprattutto quella contemporanea e jazz, frequentando alcuni corsi con Susanna Ruiz, per poi appassionarsi di tip tap. Dopo aver assimilato tutti i suoi studi, la giovane attrice ha debuttato in alcuni spettacoli teatrali ma anche in musical, come La Casa de Bernarda Alba, diretto da Michael John La Chiusa. Nel 2021, Amparo sbarca in Italia e diventa un volto famoso per tutti gli appassionati di Netflix, interpretando Lola Ortega nella serie tv Summertime. Qui, l’attrice è la fidanzata nonché collega motociclista di Ludovico Tersigni, che si scontra con il timore di vederlo tornare da Summer, nella serie impersonata da Coco Rebecca Edogamhe.

Amparo Pinero, il grande salto grazie a Un Altro Domani

Dopo essere diventata un volto noto grazie a Summertime, tornando anche nella terza stagione della serie tv, Amparo conosce il vero successo televisivo con la soap Un Altro Domani. Qui, l’attrice ha modo di mettersi alla prova con il ruolo di Carmen Villanueva, una donna forte e determinata, che ha deciso di non seguire gli obblighi imposti alle donne nella sua epoca ma di sfidare l’autorità, anche quella paterna se necessario, pur di vivere secondo ciò che la sua morale ritiene giusto e onesto. Carmen è entrata nel cuore dei telespettatori e ora che la soap è sbarcata su Canale 5, Ampero sta riscontrando nuovo successo e ottenendo tanti nuovi fan. Del resto, il suo profilo Instagram conta 43mila followers e lei si diletta ad aggiornare i suoi seguaci con tanti scatti. Grazie al suo profilo social, scopriamo che la spagnola ha una vera e propria passione per i gatti e ne possiede due, che ama coccolare tra un viaggio di lavoro e l’altro. Purtroppo non sappiamo se Amparo sia fidanzata, dato che l’attrice sembra essere molto gelosa del suo privato, ma data la giovane età è possibile che ora voglia concentrarsi esclusivamente sulla carriera, senza distrazioni.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.