Ulisse, Il Piacere della Scoperta: Alberto Angela da Sanremo 2025 alla Sicilia di Montalbano questa sera su Rai1

Alberto Angela arriva in Sicilia per raccontare i luoghi de Il Commissario Montalbano, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri. L'appuntamento è per questa sera, 17 febbraio 2025, in prima serata su Rai1. Ecco cosa vedremo.

Serata speciale quella di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, in compagnia di Alberto Angela e il suo Ulisse, Il Piacere della Scoperta. Angela arriverà in Sicilia per scoprire i luoghi legati alla figura letteraria de Il Commissario Montalbano, portato al successo in TV da Luca Zingaretti. Ma sarà soprattutto l’occasione per festeggiare il centenario della nascita di Andrea Camilleri, creatore del famoso commissario.

Ulisse, Il Piacere della Scoperta: Alberto Angela da Sanremo 2025 alla Sicilia di Montalbano

Questa sera, in prima serata su Rai1 – precisamente alle ore 21.30 – Alberto Angela ci porterà alla scoperta della Sicilia de Il Commissario Montalbano. Sarà un viaggio anzi il viaggio che il divulgatore ha annunciato durante la serata finale di Sanremo 2025, e sarà l’occasione di festeggiare il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri. A lui una dedica appassionata ripercorrendo i luoghi, diventati iconici, percorsi dal personaggio nato dalla sua penna e portato in tv da Luca Zingaretti.

Ulisse, Il Piacere della Scoperta – La Sicilia di Montalbano questa sera su Rai1

Alberto Angela e la sua troupe ci guideranno attraverso i luoghi in cui sono ambientate le avventure del Commissario Montalbano, ovvero Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna, Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari. Posti magnifici che grazie alla fiction hanno visto un incremento del loro turismo.

Questo viaggio attraverso i paesaggi incantati dell’isola più grande del Mediterraneo costituiranno delle tappe per conoscere meglio il personaggio di Montalbano e di conseguenza anche quello del suo creatore. Come in ogni appuntamento di Ulisse, Angela sarà accompagnato da alcuni amici. Stasera con lui ci saranno i protagonisti della serie. Incontrerà il bizzarro Catarella, interpretato da Angelo Russo, il fedele Fazio ovvero Peppino Mazzotta e il “fimminaro” Mimì Augello ovvero Cesare Bocci, sino ad arrivare “al Montalbano sono”, Luca Zingaretti.

Tutti gli artisti racconteranno piccole storie di come in quindici anni hanno ricostruito televisivamente le storie di Montalbano e di come si siano dipanati i 37 episodi della Fiction. Durante la serata sarà ovviamente omaggiato il suo creatore. A raccontarci di lui ci saranno: Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, che racconterà di quando il nonno scriveva e l’editore Antonio Sellerio, che parlerà del successo strabiliante avuto dai racconti di Camilleri. Un successo mondiale che ha permesso di parlare di Sicilia parlando di Montalbano e di raccontare la sua varia e ricchissima cultura.

Ulisse, Il Piacere della Scoperta va in onda stasera in prima serata su Rai1.