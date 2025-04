Tutto Quello Che Ho: Stasera, 30 aprile 2025, il Gran Finale della Fiction con Vanessa Incontrada

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete il quarto e ultimo appuntamento con Tutto quello che ho, la Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Stasera, mercoledì 30 aprile 2025, appuntamento con l’ultima puntata di Tutto quello che Ho. Si conclude la Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini, che racconta di una famiglia sconvolta dall’immenso dolore provocato dalla morte di una figlia, decisa a scoprire la verità dietro questa terribile e improvvisa scomparsa. Il coraggio di una madre e la determinazione di un padre si intrecciano in una storia ricca di colpi di scena, che insegna a combattere e superare i pregiudizi. Scopriamo insieme la trama dell’episodio finale, che vedremo oggi su Canale5 alle ore 21.35.

Tutto quello che Ho: ecco dove eravamo rimasti

Nella terza puntata di Tutto Quello che Ho andata in onda la scorsa settimana, precisamente martedì 22 aprile 2025, Lavinia ha messo in discussione tutto persino il suo matrimonio con Matteo. Stanca degli errori fatti dalla polizia e dall’atteggiamento cocciuto di suo marito, l’avvocato ha preso le distanze dal consorte. Matteo ha lasciato la sua casa e ha chiesto aiuto a Claudia, che si è rivelata un’amica molto preziosa e sincera, spingendolo ad ascoltare Lavinia e comportarsi come padre e marito non solo come poliziotto. A soffrire maggiormente di tutto questo è stato Roberto, che ha tentato invano di parlare con entrambi i suoi genitori e si è convinto più che mai che Kevin sia l’assassino di sua sorella.

Lavinia ha scoperto da Valentina, la compagna di classe di Camilla, che Eugenio e sua figlia si erano lasciati e non stavano insieme da circa un mese ma anche che il giovane era a conoscenza della nuova relazione dell’ex. In preda alla gelosia, Eugenio aveva minacciato Kevin e aveva spinto Valentina a scrivere dei commenti denigratori contro la Santovito. Lavinia ha anche deciso di assumere la difesa di Kevin insieme a Flavio, che ha scelto di voltare le spalle a suo padre, incapace di andare oltre il buon nome del loro studio legale. Ma le cose hanno preso una piega inaspettata proprio alla fine dell’episodio.

Tutto quello che Ho: ecco le Anticipazioni dell’Ultima Puntata in onda Stasera

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Tutto quello che Ho. Si riprenderà dal finale sconvolgente della terza puntata. Dopo il tentativo di fuga, la situazione di Kevin è peggiorata. Il ragazzo è stato di nuovo arrestato e stavolta con l’accusa – e non più il sospetto – della morte di Camilla. Lavinia si è vista il mondo crollare addosso ancora una volta. La distanza con Matteo, nell’ultimo episodio, diventerà sempre più grande ma a rendere le cose più complicate sarà Roberto, che ruberà la pistola d’ordinanza di suo padre, deciso a farsi giustizia da solo. Riusciranno suo padre e sua madre a fermarlo e a capire che la loro famiglia non può cedere proprio adesso? Matteo potrebbe stupire tutti mettendo da parte le sue convinzioni, fino a ora mantenute con forza e determinazione.

Tutto quello che ho va in onda in prima serata su Canale5.