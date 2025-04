Tutto Quello Che Ho: Questa sera, 22 aprile 2025, appuntamento con la terza puntata della Fiction. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera non perdete il terzo appuntamento con Tutto quello che ho, la Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Continua Tutto quello che Ho, la Fiction di Canale5 con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Questa sera, 22 aprile 2025 - eccezionalmente di martedì - alle ore 21.40, andrà in onda la terza puntata di una storia che ci sta appassionando sempre di più, episodio dopo episodio.

Tutto quello che Ho è un racconto d’amore e di ricerca di quella verità che solo ascoltando il proprio cuore e il proprio istinto (in questo caso materno) può essere scoperta. Lavinia e Matteo e il loro figlio Roberto sono i componenti di una famiglia distrutta dal dolore, causato dalla morte della giovane e solare Camilla. La scomparsa della ragazza ha scoperchiato un vaso di Pandora. Segreti, pregiudizi, malelingue e odio si sono scatenati come una furia imprevedibile. Lavinia è però decisa a superare tutti questi ostacoli ed è soprattutto convinta che le apparenze ingannino e che tutto sia diverso da quella che sembra. Con forza, determinazione e coraggio è pronta a scoprire la verità anche se questo vorrà dire perdere l’appoggio delle persone che la amano.

Tutto quello che Ho: ecco dove eravamo rimasti

Tutto quello che Ho torna stasera, 22 aprile 2025, su Canale5 ma prima di scoprire cosa succederà nella terza puntata, vediamo insieme cosa è successo negli episodi precedenti.

La storia di Camilla sta diventando sempre più fitta di ricordi e di segreti. Lavinia e Matteo stanno indagando, ognuno a modo proprio, per scoprire cosa sia successo alla loro figlia. I due non si capacitano di averla persa e sono determinati a scoprire perché sia stata uccisa. Matteo è sempre più convinto che Kevin sia colpevole e gli indizi sembrano deporre a favore di questa tesi ma Lavinia è invece di tutt’altro parere. Dopo aver parlato a lungo con le amiche della casa famiglia in cui sua figlia lavorava, dopo aver capito che qualcuno a scuola odiava Camilla e dopo aver scoperto che la ragazza potrebbe essere finita nel mirino di un terribile criminale – per cui Kevin spacciava - ha cominciato a credere che il giovane sia innocente e ha persino deciso di assumere la sua difesa come suo legale.

Tutto quello che Ho: ecco le Anticipazioni della terza puntata della Fiction

Scopriamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Tutto quello che Ho, in onda stasera, martedì 22 aprile 2025.

Lavinia ha cominciato a non fidarsi più delle modalità delle indagini della polizia; crede che Matteo e i suoi colleghi stiano seguendo la pista sbagliata e che si stiano arenando in qualcosa di molto sbagliato. L’avvocato decide di proseguire da sola ed è determinata a scoprire il vero colpevole della morte di Camilla. Lavinia ha deciso di assumere la difesa di Kevin e farà di tutto per scagionarlo ma dovrà vedersela con suo marito Matteo, sempre più convinto della sua posizione.

Tutto quello che ho va in onda in prima serata su Canale5.